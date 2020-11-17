高鐵贈票助失智長輩圓夢 樂遊港都營造幸福記憶
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-17 20:23:24
高鐵嘉義站長毛家鵬今（17）日親自前往「弘道老人福利基金會港墘失智據點」，看望失智長輩們，並致贈嘉義到高雄的來回車票，讓長輩們有機會搭高鐵完成一趟嘉義、高雄港都的溫馨旅程，知道有機會搭高鐵到高雄，欣賞著名的美麗港都景致，長輩喜悅之情溢於言表。
高鐵嘉義站為企業的社會責任，今天特委由嘉義站長毛家鵬前往設於東石鄉的「弘道老人福利基金會港墘失智據點」，看望、關懷失智的長輩們，同時也為長輩們帶來一份喜悅，提供嘉義到高雄港都的來回高鐵車票，讓長輩們有機會搭乘高鐵到高雄看看港都美景。關懷失智長者的嘉義、高雄來回車票，由弘道老人福利基金會東石社服中心楊惠淳組長代表收下，弘道基金會除了舉辦贈票感恩儀式，也回贈感謝狀給高鐵公司，失智長輩與家屬們也現場來一場熱情、精彩的樂器表演炒熱氣氛。
楊惠淳表示，非常感謝台灣高鐵安排這次的圓夢之旅，幫助這群長輩走出戶外，增添生活趣味與體驗，並且讓外界更加認識失智症的照護及與外界互動的重要性，希望這次旅遊，能讓長輩感受快樂幸福，在他們腦中留下美好回憶。
毛家鵬指出，台灣已邁入高齡化社會，長者照護是每個人都要面對的課題，希望社會能給予長輩多一點耐心與關懷，台灣高鐵也將實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。長者們得知有機會搭高鐵到高雄，欣賞著名的美麗島車站，開心之情溢於言表； 82歲高齡的劉阿嬤患有多重慢性病及輕微失智，從未搭過高鐵出遊，得知能夠參加這次旅行，高興地說：「謝謝高鐵公司的愛心，讓大家結伴出遊，真的是太開心！」