北斗爌肉飯店砍人案　離職員工逞兇判刑5年6月

發生在今年6月彰化縣北斗鎮知名爌肉飯店濺血案，離職員工楊男持菜刀進入店內砍殺前同事郭女，造成前額、右臉頰、右耳後等多處撕裂傷，落網後至今仍無悔意，彰化地院今（17）日依殺人未遂等罪，判處楊男有期徒刑5年6月，可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北斗鎮知名爌肉飯店濺血案，離職員工楊男持菜刀進入店內砍殺前同事郭女。（資料照片 圖／記者陳雅芳攝）

× ▲北斗鎮知名爌肉飯店濺血案，離職員工楊男持菜刀進入店內砍殺前同事郭女。（資料照片 圖／記者陳雅芳攝）

彰化地院判決書指出，58歲楊男在該爌肉飯店工作約3年時間，今年2月離職，離職後四處求職碰壁，懷疑是郭女向老闆說他壞話，6月24日持刀闖入店內，直接朝著當時正在炒菜的郭女揮砍，郭女驚嚇大叫，但卻無法逃離現場，造成右臉、耳、右手大拇指等多處撕裂傷。

被依殺人未遂罪起訴的楊男，在法庭向法官說，他的罪最多只有「傷害罪」，因為他只想教訓郭女，她一直說他的壞話，而自己右手受傷過，沒有力氣，根本沒有殺人的實力，況且菜刀很鈍，如果真要殺對方，一定拿夠利的刀刃，殺了一定見骨，否則郭女的傷勢絕不會這麼輕。

▲離職員工持菜刀進入店內砍殺前女同事，造成前額、右臉頰、右耳後等多處撕裂傷。（資料照片 圖／記者陳雅芳攝）

× ▲離職員工持菜刀進入店內砍殺前女同事，造成前額、右臉頰、右耳後等多處撕裂傷。（資料照片 圖／記者陳雅芳攝）

楊男請求法官體諒他的動機，因為郭女一直在老闆前講他的壞話，結果被老闆辭退，他離職後失業，無經濟來源，憤氣難消才會犯案；法官認為楊男犯後無悔意，還飾詞卸責，當天楊男持菜刀進入店內，先朝郭女的後頸部揮砍，還將郭推至廁所內接續砍殺，經郭閃避，並奮力抵抗，雙方互相拉扯，導致郭顏面額3公分撕裂傷、背部擦傷、左耳後、右拇指、上臂受傷，過程被害人大聲發出求救，還好有鄰店工作人員發現，進來奪刀制止才沒有發生更大的悲劇。

判決書指，楊男辯稱只是要教訓郭女，只有從背後砍一刀，推進廁所是要與郭女理論，鄰居到場時，他喝斥旁人說沒有他們的事情，事情講完他就離開現場；但當時正在炒菜的郭女說，他一轉頭就看到他戴口罩安全帽，持刀向她揮砍，她不斷大叫呼救用手抵擋，事後楊男刀子被別人奪下，才逃離現場。

▲6月24日，北斗鎮鬧區中華路上知名爌肉飯店驚傳凶殺案，越南籍員工遭前同事持刀砍傷，逞兇的離職楊姓員工趁機逃逸。（資料照片 圖／記者陳雅芳攝）

× ▲6月24日，北斗鎮鬧區中華路上知名爌肉飯店驚傳凶殺案，越南籍員工遭前同事持刀砍傷，逞兇的離職楊姓員工趁機逃逸。（資料照片 圖／記者陳雅芳攝）

法官審酌認為，楊男為成年人，可預見菜刀朝她人頭部、頸部揮砍，可能造成生命危險，當時如郭女未即時閃躲，抓住楊男雙手阻擋，及圍觀民眾奪下楊男菜刀，極可能導致郭女死亡，因此依殺人未遂罪，判5年6月，可上訴。