疫情後拓點馬來西亞 誠品吳旻潔坦言「曾沒信心」
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-17 20:05:52
誠品生活今（17）日宣布將攜手楊忠禮集團，在吉隆坡金三角武吉免登商圈的「The Starhill」開拓馬來西亞首家據點，預計2022年與大家見面。誠品生活董事長吳旻潔坦言，疫情之後對於拓點，她原本也很沒信心，但楊忠禮集團發揮祖籍金門人堅毅的個性，以包容的性格給予信心，也促成這次合作。
誠品生活董事長吳旻潔表示，此次雙方合作可以實現多元文創產業的許多可能性，希望與當地民眾一起共同創作交流，她也透露未來馬來西亞誠品生活將有2000坪，其中包含誠品書店、誠品咖啡、誠品電影院、誠品行旅等。而YTL楊忠禮置地及發展公司暨楊忠禮酒店及房地產公司副總裁楊恭賢（Joseph Yeoh）也線上視訊回應，表示有信心雙方的合作，認為誠品將改變馬來西亞的零售業。吳旻潔透露，其實2016年到2017年，團隊就開始在馬來西亞調研，當時每次都會入住The Starhill旁、由楊忠禮集團經營的酒店。去(2019) 年8月，楊恭賢來到台灣松菸誠品介紹The starhill的項目，且去年11月中，誠品也飛去馬來西亞拜訪。
面對疫情衝擊，吳旻潔坦言對於拓點她原本也很沒信心，但楊恭賢發揮他金門人堅毅的個性，誠品還在猶豫不決時，他以海洋般的包容性格，說服並相信誠品可以帶來改變，進而促成這次的合作。
楊恭賢透過視訊也向在場記者表示，雖然疫情改變了全球消費習慣，但他仍對實體店面發展很有信心，因為人流和物資流動都還是得去實體店體驗，因此掌握時機發展是很重要的事，尤其他看重誠品體驗式的消費，認為誠品將可改變當地的零售市場。至於誠品生活進軍當地區域有何優勢？吳旻潔表示，馬來西亞誠品生活有超過2000坪，包含誠品書店、誠品咖啡、誠品電影院、誠品行旅等，融入當地展現的是多元文化創意與空間氛圍的呈現，更是文化工作者可以展現的平台。另外，「房東」楊忠禮集團在租賃上也給予支持，使他們更能無後顧之憂專注營運與品牌洽談與資源開發。