疫情後拓點馬來西亞　誠品吳旻潔坦言「曾沒信心」

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疫情後拓點馬來西亞　誠品吳旻潔坦言「曾沒信心」

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-17 20:05:52

▲誠品生活宣布攜手楊忠禮集團，於馬來西亞開拓首家據點，預計2022年與世人見面。圖右為誠品董事長吳旻潔與YTL楊忠禮置地及發展公司暨楊忠禮酒店及房地產公司副總裁楊恭賢參與兩地記者會。（圖／記者許家禎攝，2020.11.17）
▲誠品生活宣布攜手楊忠禮集團，於馬來西亞開拓首家據點，預計2022年與世人見面。圖右為誠品董事長吳旻潔與YTL楊忠禮置地及發展公司暨楊忠禮酒店及房地產公司副總裁楊恭賢參與兩地記者會。（圖／記者許家禎攝，2020.11.17）
誠品生活今（17）日宣布將攜手楊忠禮集團，在吉隆坡金三角武吉免登商圈的「The Starhill」開拓馬來西亞首家據點，預計2022年與大家見面。誠品生活董事長吳旻潔坦言，疫情之後對於拓點，她原本也很沒信心，但楊忠禮集團發揮祖籍金門人堅毅的個性，以包容的性格給予信心，也促成這次合作。
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誠品生活董事長吳旻潔表示，此次雙方合作可以實現多元文創產業的許多可能性，希望與當地民眾一起共同創作交流，她也透露未來馬來西亞誠品生活將有2000坪，其中包含誠品書店、誠品咖啡、誠品電影院、誠品行旅等。而YTL楊忠禮置地及發展公司暨楊忠禮酒店及房地產公司副總裁楊恭賢（Joseph Yeoh）也線上視訊回應，表示有信心雙方的合作，認為誠品將改變馬來西亞的零售業。
吳旻潔透露，其實2016年到2017年，團隊就開始在馬來西亞調研，當時每次都會入住The Starhill旁、由楊忠禮集團經營的酒店。去(2019) 年8月，楊恭賢來到台灣松菸誠品介紹The starhill的項目，且去年11月中，誠品也飛去馬來西亞拜訪。

面對疫情衝擊，吳旻潔坦言對於拓點她原本也很沒信心，但楊恭賢發揮他金門人堅毅的個性，誠品還在猶豫不決時，他以海洋般的包容性格，說服並相信誠品可以帶來改變，進而促成這次的合作。

楊恭賢透過視訊也向在場記者表示，雖然疫情改變了全球消費習慣，但他仍對實體店面發展很有信心，因為人流和物資流動都還是得去實體店體驗，因此掌握時機發展是很重要的事，尤其他看重誠品體驗式的消費，認為誠品將可改變當地的零售市場。
至於誠品生活進軍當地區域有何優勢？吳旻潔表示，馬來西亞誠品生活有超過2000坪，包含誠品書店、誠品咖啡、誠品電影院、誠品行旅等，融入當地展現的是多元文化創意與空間氛圍的呈現，更是文化工作者可以展現的平台。另外，「房東」楊忠禮集團在租賃上也給予支持，使他們更能無後顧之憂專注營運與品牌洽談與資源開發。
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