施政表現藍綠議員各有解讀　林姿妙：讓縣民打分數

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施政表現藍綠議員各有解讀　林姿妙：讓縣民打分數

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-11-17 20:35:42

對於藍綠議員的褒貶林姿妙說，讓縣民打分數
▲對於藍綠議員的褒貶林姿妙說，讓縣民打分數。（圖／記者李清貴攝,資料照)
宜蘭縣長林姿妙就職即將滿兩年，宜蘭縣議會民進黨團今（17）日上午以「勸林縣長少跑攤多用心縣政」批評她的施政表現；國民黨議會黨團則以「好政府會做事」肯定林姿妙的施政作為，對於兩黨的批評與肯定，林姿妙表示，謝謝議員的指教，她的努力，縣民都看得到，就讓縣民來打分數。
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民進黨宜蘭縣議會黨團今天上午召開記者會，總召陳俊宇表示，林姿妙就任即將滿兩年，黨團就其施政方向做出檢討，陳俊宇說，林姿妙在羅東鎮執政將近9年到底為羅東鎮留下什麼建設？她口口聲聲說要以羅東經驗來經營宜蘭縣，但黨團看不出來她是以什麼羅東經驗來經營縣政府，只看到花錢的經驗，一直花錢在辦活動。他呼籲林姿妙少跑攤多關心縣政。
▲民進黨宜蘭縣議會黨團今天上午召開記者會對縣長林姿妙施政提出批評。（圖／記者李清貴攝,2020.11.17)
▲民進黨宜蘭縣議會黨團今天上午召開記者會對縣長林姿妙施政提出批評。（圖／記者李清貴攝,2020.11.17)
縣議員呂惠卿表示，林姿妙縣長不要再辦活動了，要為建設多做努力，林麗議員則認為，林姿妙辦蘭陽媽祖文化節卻無法讓縣民了解這個活動的目的與動機，而一些社會福利根本是棉花糖，是虛構的東西；劉添梧議員表示，林姿妙與民眾握手很勤快，跑婚喪喜慶很勤快，但還是希望她要用心規劃宜蘭縣的建設。

而國民黨團方面，蔡文益議員表示，林姿妙就任快滿兩年，她勤跑基層讓民眾很有感，在聽取民眾意見之後，再帶回縣府讓縣政更接地氣，這是兩年來民眾最大的感受。黃琤婷議員表示，姿妙縣長兩年的時間已經完成很多以前宜蘭沒有辦法完成的重大建設，其中第二行政中心更是歷任三、四任縣長都無法推動，而在姿妙縣長的第11次招標才標出去。黃浴沂議員則指出，民進黨開始緊張了！而民進黨為什麼緊張，因為看到林姿妙深入基層在做事。黃浴沂說，以往要看縣長下鄉的機會真很少，而現在林姿妙擔任縣長，民眾都覺得與民眾站得很近，很貼近民意，這也是大家有目共睹的。
▲宜縣議會國民黨團肯定縣長林姿妙施政作為。（圖／記者李清貴攝,2020.11.17)
▲宜縣議會國民黨團肯定縣長林姿妙施政作為。（圖／記者李清貴攝,2020.11.17)
莊淑如表示，林姿妙縣長很多事情都親力親為，她的親和力讓很多民眾肯定，楊弘旻議員表示，民進黨說林姿妙在羅東鎮長任內做得不好，如果做得不好怎麼會連任，而且選縣長時在羅東還拿到很多票。楊弘旻說，林姿妙對宜蘭的問題很了解，也很認真做，如果說她沒在做事只在跑攤是非常的不公平。而黃建勇與林義剛兩議員也都肯定林姿妙的表現。
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