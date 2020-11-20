金馬57／最佳劇情片各個來勢洶洶　精彩國片摩拳擦掌

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金馬57／最佳劇情片各個來勢洶洶　精彩國片摩拳擦掌

記者翁新涵/台北報導

calendar_today2020-11-20 12:00:00

▲本屆金馬獎最佳劇情片提名，國片大爆發。（圖／《日子》、《同學麥娜絲》、《親愛的房客》劇照）
▲本屆金馬獎最佳劇情片提名，國片大爆發。（圖／《親愛的房客》、《同學麥娜絲》、《日子》劇照）
今年金馬獎入圍「最佳劇情長片」的有《日子》、《消失的情人節》、《同學麥娜絲》、《親愛的房客》及《手捲煙》，各個來勢洶洶。雖然全球電影產業，因為疫情關係遭受相當大的衝擊，但國片卻迎來大爆發期，因此本次入圍電影中，除了《手捲煙》是港片之外，其餘4部都是充滿話題性國片，也取得不錯票房，實力可見一斑。
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《親愛的房客》描述同志伴侶面對社會的挑戰。莫子儀在片中飾演神祕房客，照顧「國民阿嬤」陳淑芳飾演的房東婆婆，又收養她的9歲孫子，看似過度踩線的行徑，單純只是他思念已逝愛人的方式。導演鄭有傑在陰暗故事線下，刻畫愛的極限與界線，宛如是枝裕和的家庭詩篇。
▲《親愛的房客》宛如是枝裕和的家庭詩篇。（圖／《親愛的房客》劇照）
▲《親愛的房客》宛如是枝裕和的家庭詩篇。（圖／《親愛的房客》劇照）
《同學麥娜絲》講述同儕情誼且富含社會批判，導演黃信堯表示，靈感來自他2005年拍攝高中好友的紀錄片《唬爛三小》。電影找來劉冠廷、鄭人碩、納豆以及施名帥，飾演4個喜歡在泡沫紅茶店聊天打牌的同窗好友，影片不僅描寫他們各自的愛情、婚姻與事業關卡，也意外考驗了彼此的友誼，更對社會沉痾、人情冷暖，做出犀利的諷刺。

▲《同學麥娜絲》對人情冷暖做出犀利的諷刺。（圖／《同學麥娜絲》劇照）
▲《同學麥娜絲》對人情冷暖做出犀利的諷刺。（圖／《同學麥娜絲》劇照）
《消失的情人節》被認為是導演陳玉勳近年的最好作品，也是他繼《熱帶魚》和《愛情來了》之後，再度創作的愛情喜劇，片中藉由魔幻時間變化，述說現代人寂寞和成長的故事。陳玉勳希望電影能帶給觀眾滿滿的溫暖和懷念，「原來世上還是有愛我和關心我的人呀！」藉此撫慰觀眾的心，這也是該片最大意義。

▲《消失的情人節》被認為是導演陳玉勳近年的最好作品。（圖／《消失的情人節》）
▲《消失的情人節》被認為是導演陳玉勳近年的最好作品。（圖／《消失的情人節》）
《日子》今年在柏林影展獲得泰迪熊評審團獎，由蔡明亮執導，以及李康生與來自寮國的亞儂弘尚希主演，電影承襲導演近年的簡約風格，透過46顆長鏡頭的生活影像，呈現2個陌生的身體偶然相遇，在異鄉的酒店房裡輕撫寂寞，分享彼此的孤獨。全片127分鐘、台詞不超過5句。

▲《日子》今年在柏林影展獲得泰迪熊評審團獎。（圖／《日子》劇照）
▲《日子》今年在柏林影展獲得泰迪熊評審團獎。（圖／《日子》劇照）
《手捲煙》是香港新銳導演陳健朗的作品，邀來香港影帝林家棟領銜，以及袁富華、太保、白只3位金馬最佳男配加持演出。林家棟在片中飾演香港回歸後，失去原本身分的華籍英軍，在重慶大廈無意庇護了一個被追殺的年輕南亞毒販，並且跟得罪不起的黑社會硬碰硬。導演巧妙以犯罪動作類型，切入香港在地身分與族裔認同，生猛有力。

▲《手捲煙》切入香港在地身分與族裔認同，生猛有力。（圖／《手捲煙》劇照）
▲《手捲煙》切入香港在地身分與族裔認同，生猛有力。（圖／《手捲煙》劇照）
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