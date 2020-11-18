F-16搜救畫面曝！花蓮「照明火光直墜」　網集氣：要平安

空軍司令部昨（17）日晚間證實，飛行官蔣正志上校駕駛機號6672的F-16A型機，實施夜間例行訓練時失事，國搜中心晚間表示，累計至晚間10點出動搜救兵力，包括國防部搜救機4架次、海軍艦2艘次及海巡署艦艇9艘次，而在花蓮也有民眾拍下搜救團隊於太平洋投下照明彈的畫面，眾人更是焦急的祈禱，期盼蔣正志上校平安獲救。

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昨晚18時5分飛行官蔣正志上校從花蓮起飛，18時7分於機場東北面9浬光點消失，空軍立刻成立應變中心，連同海巡署、空勤搜救機展開夜間搜救行動。總統蔡英文得知F-16戰機失聯後，第一時間也指示相關單位配合國防部搜救。目前空軍成立的應變中心由空軍副司令范大維中將坐鎮，國防部長嚴德發今（18）日也將親自前往花蓮督導搜救。

F-16失聯消息曝光後，掀起外界擔憂，有網友就在臉書社團《花蓮爆料王》PO文，貼出一段畫面，提到從自己家中可以看見太平洋方向上，有筆直下墜到消失的火光，許多網友也紛紛解釋「是空軍C130投放照明彈，在進行搜救任務，從晚上8點40分開始，會一直持續到早晨」、「那是照明燈為搜救團隊增加搜救任務之用」、「那是海巡艦艇在七星潭外海海上發射照明彈搜救墜機飛官」。

▲網友拍下照明彈從漆黑空中投下的畫面。（圖／翻攝自臉書社團《花蓮爆料王》）

▲夜間搜救任務困難，國搜中心派出照明彈以求盡早搜救。（圖／翻攝自臉書社團《花蓮爆料王》）

此外，國搜中心指出接獲通報後，也立即通報海巡署派艦艇前往，同時請漁業電臺、基隆海岸電臺廣播附近船隻協尋，目前派出1艦6艇包括海巡署派遣PP-2059艇、基隆艦、PP-3568艇等前往搜救，但夜間搜救任務視線和天候不佳，恐增加搜尋困難度。（編輯：楊智傑）