今高溫直飆34度！北部好天氣到「這天」　下波冷空氣更強

今（18）日至周五白天，「秋老虎」發威，各地晴朗穩定、近午紫外線強，各地高溫可達32至34度；白天微熱早晚涼、日夜溫差很大。不過，氣象專家吳德榮指出，周五（20日）晚至周六有一小股東北風南下，大台北及東半部的降雨機率將提高，且未來還會有另一波更強冷空氣報到。

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吳德榮在《

》專欄中表示，今晨各地雲量少，夜間「輻射冷卻」效應超過大氣回暖的幅度，故各區氣溫皆比昨晨低。截至5時平地最低氣溫：北部約18度（桃園大溪區17.8度）、中部18度（嘉義東區17.8度）、南部18度（台南後壁17.9度）、東部19度（花蓮壽豐鄉18.9度）。

▲吳德榮指出，周（20日）五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東半部的降雨機率提高。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，周五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東半部的降雨機率提高；冷空氣並不強，周六（21日）白天，北台灣仍因雲多降雨而轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

而根據最新模式模擬顯示，周（22日）日東北風減弱、呈現空檔，各地好轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上。下周一、二（23、24日）另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣南下，北台灣氣溫下降、轉濕涼；新竹以南影響很小，氣溫略降，中南部仍是晴朗穩定的天氣。（編輯：許苡晴）