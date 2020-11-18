今高溫直飆34度！北部好天氣到「這天」　下波冷空氣更強

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今高溫直飆34度！北部好天氣到「這天」　下波冷空氣更強

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-18 07:08:05

▲下雨天雨傘常被偷怎麼辦？過來人抖出「 1 預防法」。（圖／翻攝自《 NOWnews 今日新聞》資料照 ）
▲氣象專家吳德榮指出，今（18）白天高溫可達34度，周（20日）五晚至周六有一小股東北風南下，大台北及東半部的降雨機率提高。（圖／NOWnews資料照 ）
今（18）日至周五白天，「秋老虎」發威，各地晴朗穩定、近午紫外線強，各地高溫可達32至34度；白天微熱早晚涼、日夜溫差很大。不過，氣象專家吳德榮指出，周五（20日）晚至周六有一小股東北風南下，大台北及東半部的降雨機率將提高，且未來還會有另一波更強冷空氣報到。
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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今晨各地雲量少，夜間「輻射冷卻」效應超過大氣回暖的幅度，故各區氣溫皆比昨晨低。截至5時平地最低氣溫：北部約18度（桃園大溪區17.8度）、中部18度（嘉義東區17.8度）、南部18度（台南後壁17.9度）、東部19度（花蓮壽豐鄉18.9度）。
▲吳德榮指出，周（20日）五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東半部的降雨機率提高。（圖／翻攝自《三立準氣象·
▲吳德榮指出，周（20日）五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東半部的降雨機率提高。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）
吳德榮指出，周五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東半部的降雨機率提高；冷空氣並不強，周六（21日）白天，北台灣仍因雲多降雨而轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。
而根據最新模式模擬顯示，周（22日）日東北風減弱、呈現空檔，各地好轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上。下周一、二（23、24日）另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣南下，北台灣氣溫下降、轉濕涼；新竹以南影響很小，氣溫略降，中南部仍是晴朗穩定的天氣。（編輯：許苡晴）
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