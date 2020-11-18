RCEP進不去衝擊大？沈富雄「一句話」分析台灣唯一生路

東協10國及中國大陸、日本、南韓、紐澳等國，於15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），成立全球最大貿易區，各界憂心，這將對台灣經濟、產業造成一定衝擊。對此，前立委沈富雄認為，面對RCEP目前台灣唯一辦法就是遷廠，不然就是關廠。

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針對亞太15國簽署RCEP，沈富雄昨（17）日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得唯一的辦法就是遷廠 ，要嘛關廠，我覺得會遷廠」。

▲東協10個國家與中國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲等5個國家，於15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。（圖／翻攝自RCEP官網）

沈富雄接著說，自己不太了解為何要把加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）講得那麼難，那是美洲4國，加上左右逢源的7國，且這11國裡幾乎沒聽中國大陸話的，頂多越南，他不禁直呼「開放度95%你都怕，那你什麼都不要參加了，台灣不能說只要拿好的，該犧牲的都不做」。

沈富雄認為，在此種情況下，台灣要趕快設法去解決，美國進去CPTPP後，記得要把台灣帶進去，如果美國無法把台灣帶進去，「那所有那些什麼台灣法案都是多講的」。（編輯：許苡晴）