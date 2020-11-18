一目瞭然！超商貼「超直白公告」　網全笑翻：店員快瘋了

每每到了雙11，不少電商都會推出超殺優惠來吸引買氣，許多消費者也樂意趁機「敗家」一波。而網購賣家在接到訂單後就忙著出貨，除了郵寄、宅配外，最常見的就是超商店到店，也因貨量爆增，導致物流速度變慢，不少買家等得心急，紛紛前往超商詢問店員，搞得店員焦頭爛額。不過，近日有網友就發現，某間超商竟貼出「超直白公告」，他看後不禁直呼「店員快瘋了」。

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原PO在臉書社團《新·路上觀察學院》中貼出一張照片並直說，「店員感覺要被逼瘋了，但我覺得很淺顯易懂很好」，仔細一看照片發現，原來是某家超商貼出「超直白公告」，上面解釋了所有物流狀態的意思。

其中，包括：訂單處理中，表示「你才剛下單」；賣家已到店寄件，代表「對方才剛到附近的店寄貨」；包裹前往物流中心則意謂「司機才剛拿到貨」等說明，用詞非常簡單明瞭，讓人看了一目瞭然。

▲有網友貼出超商「超直白公告」，上頭解釋了所有物流狀態的意思。（圖／翻攝自臉書社團《新·路上觀察學院》）

而此公告曝光，許多人不禁笑回「被1111逼瘋的店員」、「店員心聲：不要再問了好嗎？」「懂了，原來是這樣哈哈」、「知道為什麼學測要考閱讀理解測驗嗎？就是因為很多人會答錯，才會拿來當考題」、「欸！這很實用」、「店員與司機，真的是超級無奈！」「有的人看到『達取件門市』就急著到超商領了，但簡訊還沒通知，電腦不會顯示，店員會被逼瘋」。

另也有同為超商店員的網友感同身受，紛紛直言「貨到超商不是會主動寄簡訊領貨嗎？為什麼要這樣照三餐問候店員」、「我完全感同深受，還有些客人跟他說賣家才剛寄出他還不信，還要我問他說：你什麼時候買的？客人：昨天晚上，我：昨天晚上買，今天早上就到了，哪有這麼快的？」「做電商超有感！貨物才到物流中心就在那邊問為什麼沒收到取貨通知，東西就還沒到啊！」（編輯：許苡晴）