甩開美股！台股早盤漲近百點 台幣升逾3角仍未破28.5元
甩開美股！台股早盤漲近百點 台幣升逾3角仍未破28.5元
記者顏真真/綜合報導
calendar_today2020-11-18 09:41:23
美股4大指數全面收黑，不過，台股今（18）日早盤開高走高，站上13600點，一度來到13686.01點，上漲93點，而新台幣兌美元盤中也強升逾3角，但在央行力守之下，未跨過28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」。
由於新冠肺炎疾病例激增，加上零售銷售數據疲軟，沖淡疫苗研發再傳佳音的利多，美股全面收黑，其中道瓊工業指數下跌167.09點，跌0.56%，以29783.35點；標普500指數下跌17.38點，跌0.48%，收在3609.53點；那斯達克指數也跌了24.79點，跌0.21%，收在11899.34點。在美股收黑之下，亞股漲跌互見，韓股早盤紅翻黑，日股跌，而台股則是開高走高，一開盤就站上13600點，以13628.42點、上漲35.41點開出，在電子股領攻之下，一度觸13686.01點，上漲93點，半導體及光電類股漲幅都有1%以上，大立光漲逾3%，聯發科也有超過2%的漲幅，台積電漲近1%，目前大盤漲幅收斂至70餘點。至於新台幣，匯銀人士指出，新台幣兌美元今日早盤也是開高走高，以28.80元、升值1.5分開出，只是在央行力守「雙防線」之下，目前盤中最高來到28.5元、升值3.15角，未跨過「彭淮南防線」，目前在28.501元震盪整理。