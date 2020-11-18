泰國示威者國會外抗議　警民衝突釀41傷、其中5人中槍

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《曼谷郵報》報導，17 日下午 2 時 30 分左右，部分示威者配戴頭盔等防毒面具，聚集在泰國國會前的 Bang Krabue 十字路口。示威者們試圖跨過、突破警方設下的路障，防暴警察則部署水炮車並發射催淚瓦斯溶液，驅散國會外聚集的示威者，示威者們則向警方投擲煙霧彈和油漆。
有些示威者穿著雨衣、抱著黃色小鴨抵擋警方的攻勢，歷經 6 小時的拉鋸，大約在當地時間晚間 7 點 40 分，示威者突破警方在國會前十字路口部下的路障，期間警察至少使用 10 輪水炮車驅離示威民眾。
根據泰國皇家警察副發言人奇沙納（ Kissana Phathanacharoen ），警方在 17 日的衝突中，共採取 4 輪水炮攻擊，前 3 次輪皆為一般用水，第 4 輪加入了催淚瓦斯溶液。從推特影片上可見，警方發射的水炮顏色為藍色，不少示威者被波及後需要用大量清水沖洗。
《路透社》報導，根據曼谷愛侶灣醫療中心（ Bangkok’s Erawan Medical Centre ）至少有 41人在這場衝突中受傷，其中 5 人受到槍傷，12 人因為催淚瓦斯感到不適，但泰國警方否認實彈或使用橡膠子彈開槍，並稱會對使用槍械者展開調查。