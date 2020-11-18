泰國示威者國會外抗議　警民衝突釀41傷、其中5人中槍

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泰國示威者國會外抗議　警民衝突釀41傷、其中5人中槍

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-18 10:46:19

泰國
▲泰國國會11月17日至18日的議程將辯論修憲草案，示威者聚集在國會周遭表達訴求，與警方、王室支持者爆發激烈衝突。（圖／美聯社／達志影像）
泰國國會 11 月 17 日及 18 日進行辯論修憲草案，連續 2 日的議程預計將討論 7 項修憲草案。上百名示威者以及王室支持者 17 日上午聚集在國會周遭，身穿黃衣的王室支持者離開後，部分示威者市試圖拆解警方在議場外圍佈下的鐵馬，遭到水炮車、藍色液體驅離，爆發激烈警民衝突。《路透社》報導，警民事件造成至少 41 人受傷，部分人遭到槍傷。
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泰國示威者聚集在議會外，試圖向國會議員表達修改憲法的訴求，組織領袖原先希望在場外待至修憲結果出爐，但後來遭到警方驅趕。期間有王室支持者也在議會外聲援，反對修改王室相關的法律，一些王室支持者和示威者爆發衝突。
▲泰國王室支持者身著象徵王室的黃衣，聚集在國會外聲援。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
▲泰國王室支持者身著象徵王室的黃衣，聚集在國會外聲援。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
曼谷郵報》報導，17 日下午 2 時 30 分左右，部分示威者配戴頭盔等防毒面具，聚集在泰國國會前的 Bang Krabue 十字路口。示威者們試圖跨過、突破警方設下的路障，防暴警察則部署水炮車並發射催淚瓦斯溶液，驅散國會外聚集的示威者，示威者們則向警方投擲煙霧彈和油漆。

有些示威者穿著雨衣、抱著黃色小鴨抵擋警方的攻勢，歷經 6 小時的拉鋸，大約在當地時間晚間 7 點 40 分，示威者突破警方在國會前十字路口部下的路障，期間警察至少使用 10 輪水炮車驅離示威民眾。

▲（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
▲泰國示威者在當地時間17日晚間7點40分左右，突破警方在十字路口設下的路障。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
根據泰國皇家警察副發言人奇沙納（ Kissana Phathanacharoen ），警方在 17 日的衝突中，共採取 4 輪水炮攻擊，前 3 次輪皆為一般用水，第 4 輪加入了催淚瓦斯溶液。從推特影片上可見，警方發射的水炮顏色為藍色，不少示威者被波及後需要用大量清水沖洗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲警方使用含有催淚瓦斯溶液的水柱驅離示威者，液體內含高錳酸鉀和硫代硫酸鈉。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲示威者配戴面罩、抱著滑色小鴨難敵警方的水炮攻勢。（圖／美聯社／達志影像）
路透社》報導，根據曼谷愛侶灣醫療中心（ Bangkok’s Erawan Medical Centre ）至少有 41人在這場衝突中受傷，其中 5 人受到槍傷，12 人因為催淚瓦斯感到不適，但泰國警方否認實彈或使用橡膠子彈開槍，並稱會對使用槍械者展開調查。
▲泰國警方至少使用10次水炮車水柱試圖驅散聚集在國會外的示威者。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
▲泰國警方至少使用10次水炮車水柱試圖驅散聚集在國會外的示威者。（圖／翻攝自推特@prachatai_en）
 
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