國泰航空傳永久停飛7航線 日本亞洲航空聲請破產
記者陳致宇／綜合報導
calendar_today2020-11-18 10:49:37｜update2020-11-18 10:50:21
受到新冠肺炎疫情影響，國泰航空繼大幅裁員及停止營運旗下國泰港龍航空後，傳出將永久停飛 7 條航線，包含比利時布魯塞爾、愛爾蘭都柏林、馬爾地夫、美國華盛頓、西雅圖、紐約紐華克機場、英國倫敦蓋威克機場，日本亞洲航空則是已向東京地方法院提交破產聲請，在此之前已宣布取消所有航線。
根據香港《南華早報》，國泰航空將永久停飛 7 條航線，包含比利時布魯塞爾、愛爾蘭都柏林、馬爾地夫、美國華盛頓、西雅圖、紐約紐華克機場、英國倫敦蓋威克機場，據傳這些航線過去都是虧損經營，因此趁機止血，不過也不排除未來會復航。國泰航空日前表示，整個集團預計刪減 8,500 工作機會，約佔全體 24% ，透過凍結招聘及自願離職，目前員工數已減少約 5,900 人，其中包含 5,300 名駐香港員工，及 600 名非駐香港員工；旗下全資公司「國泰港龍航空」則自即刻起停止營運，大部分航線將由國泰航空及香港快運航空接手。此外，《彭博》報導，日本亞洲航空自 10 月起暫停所有航線，並於 12 月 5 日正式撤出日本市場，同時也向東京地方法院申請破產。日本亞洲航空表示，目前財務狀況無法結清未償還的負債，意味著旅客恐無法順利拿回退款。