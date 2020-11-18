誰接住大學生？心理諮商預約爆滿　管中閔：導生制將改革

台大近日頻傳校園意外，台大校長管中閔今（18）日出席台大「未來大學高峰會」時被問到，針對上周在校慶時提及，將召集師生討論學生自傷的結構性問題，管中閔說明，目前先針對短期的措施補強，長期的規劃還沒有那麼快，另外有教授反應校內的導生制問題，將來可能出現不同的措施。

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台大上周在5天內接連發生3起學生輕生意外，台大電機系教授葉丙成於臉書上發文表示，自己初任台大教授的工作時就曾向校方反應，台大的老師整天看論文做研究，完全沒有心理輔導的專業，與其要求導師要擔下心輔工作，還不如拿每學期總和有2千多萬元的導師費，多聘真正有專業的專業心理師。

而管中閔在上周校慶時表示，將會針對校內學生自傷的結構性問題邀集師生討論，今日管受訪表示，前兩天已經針對學生自傷的事件開會討論，目前先針對短期的措施補強，才能夠繼續穩定地往下走，而長期的規劃也不是這一兩天就會有結論的。





另外，管中閔也提到，有收到葉丙成寫給自己的信，關於導師不具有心輔專業，無法承接學生的心理輔導工作，已經在討論導生制變革的可能，也有初步的想法。





台大心輔中心諮商人次已經超過1萬人次，較3年前多了3千人次，台大的專職心理師也較以往擴增了1.5倍，有25位，加上兼職的16位，但即使有了41位專兼職的專業輔導人員，心理諮商的預約還是供不應求。



