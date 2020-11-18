失聯飛官是「女巫中隊長」！專長海上打擊　曾奪演訓第一

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失聯飛官是「女巫中隊長」！專長海上打擊　曾奪演訓第一

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-18 11:50:31

▲飛行官蔣正志上校駕駛花蓮基地一架F-16A型單座戰機，起飛2分鐘後雷達光點消失，空軍也隨即成立應變中心並展開搜救，對此，政界不分藍綠，紛紛集氣喊話。（左圖非新聞當事軍機，國防部提供, 2020.3.24／右圖，國防部提供）
▲飛官蔣正志上校17日晚間駕駛花蓮基地一架F-16A型單座戰機，起飛2分鐘後雷達光點消失，目前仍在搜救中。（左圖非新聞當事軍機，國防部提供, 2020.3.24／右圖，國防部提供）
空軍第五聯隊第26隊作戰隊長蔣正志上校，17日晚間6點5分駕駛F-16單座戰機自花蓮夜航訓練起飛，6點7分雷達光點消失在花蓮外海，意外失聯，目前仍在全力搜救中。據了解，蔣正志的飛行時數累積達2861小時，所屬26作戰隊又稱「女巫中隊」，專長海上打擊，蔣正志還曾在去年10月的「天龍操演」率隊摘下全空軍聯隊第一名，是位非常優秀的飛官。
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蔣正志駕駛的戰機失聯後，空軍立即成立應變中心搜救，截至18日上午7點累計出動國防部搜救機8架次、海軍艦4艘次及海巡署艦艇9艘次（1艦8艇），但是仍無所獲。不僅國軍出動，漁業署所屬電臺、基隆海岸電臺也持續廣播附近船隻協尋，軍民一心齊力盼望能迅速找到蔣正志上校。
▲F-16戰機失聯，海巡署派出艦艇搜尋失聯飛官。（圖／海巡署提供）
▲F-16戰機失聯，海巡署派出艦艇搜尋失聯飛官。（圖／海巡署提供）
由於F-16是我國空軍主力戰機之一，功能多元、肩負的任務也十分多樣化，因此各個作戰小隊也有各自不同的專長。根據《聯合新聞網》報導，26作戰隊專長是以魚叉飛彈進行海上打擊，綽號「女巫中隊」，現任空軍司令熊厚基上將也曾經擔任26作戰隊隊長，並創下全軍首位發射魚叉飛彈擊中靶艦的紀錄。

而蔣正志上校去年10月率隊摘下第一名的「天龍操演」，是空軍最為重要的年度演訓，包含各項空對地、空對海、空對空及地面部隊戰技競賽，能夠從中奪冠也說明了蔣正志優秀的能力。
目前失事原因尚待專案小組進一步蒐證調查，當下最重要任務仍是全力搜救，空軍司令部強調，希望國人一起替蔣正志上校集氣，並籲請各界勿妄自臆測事故原因，以免打擊空軍士氣、擾亂搜救步調。（編輯：倪浩軒）
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