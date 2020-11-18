新增2境外移入 自印尼、美國返台確診
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-18 14:09:09｜update2020-11-18 14:10:13
中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例，為30多歲印尼籍女性(案607)及60多歲本國籍男性(案608)，分別自印尼、美國入境。
指揮中心表示，案607於11月12日來臺工作，入境後搭乘專車前往集中檢疫所，14日出現喉嚨痛及全身痠痛未通知檢疫所，16日因發燒、流鼻水及喉嚨痛經安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已初步掌握個案接觸者共69人，其中同行移工2人及同班機座位前後兩排乘客44人，列為居家隔離對象；另同班機機組員12人及同車接觸者11人因有適當防護，列為自主健康管理對象。指揮中心指出，案608長期居住美國(前次自臺灣出境日期為2019年10月)，並於11月11日返國，入境時無不適症狀，前往防疫旅館進行居家檢疫；11月12日起陸續出現體溫偏高、肌肉痠痛、頭痛、咳嗽及流鼻水等症狀，16日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共15人，為同班機座位前後兩排乘客，列為居家隔離對象；同班機機組員皆有適當防護，列為自主健康管理對象。
蒙古COVID-19本土病例持續增加，即日起從低風險國家調整為中低風險國家。
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