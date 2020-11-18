NBA／遭控毆打女性又遇嚴重車禍 騎士菜鳥脫序行為頻傳
NBA／遭控毆打女性又遇嚴重車禍 騎士菜鳥脫序行為頻傳
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-18 12:09:06｜update2020-11-18 12:09:11
騎士菜鳥前鋒Kevin Porter Jr.遭美國八卦媒體《TMZ》爆料，周日晚間遭遇嚴重車禍，整個擋風玻璃碎裂，但他奇蹟般沒有受傷，但在車上發現上膛手槍和大麻，更瘋狂的是他還向警方承認他稍早有喝酒。
NBA正值休賽期，Porter Jr.被爆料美國當地時間周日凌晨2點左右，他在俄亥俄州撞毀了他駕駛的跑車，警方聲稱，在他車上發現上膛的手槍，還有疑似大麻的物品，隨後將他逮捕。這位20歲的NBA菜鳥還向警方坦承，他在當晚稍早時有喝酒，但車禍現場酒測值正常，因此不會面臨酒駕指控。目前尚未弄清車禍事故原因，唯一確定的是Porter Jr很幸運地還活著。
Porter Jr.近日不斷傳出脫序舉動，在社群網站上發出疑似輕生的貼文，又被指控毆打女性的臉部，儘管他的律師出面澄清，這些指控在法院無疾而終，而騎士球團也未因此發表聲明。
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