快訊／中天換照7比0遭否決　NCC下午2時開記者會

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Gia đình nghi phạm họ Lương gửi thư xin lỗi đến gia đình nạn nhân, bày tỏ muốn dùng mạng đền mạng
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科大開發「居家照顧智慧語言」獲獎 突破外籍移工語言障礙 | Universitas Teknologi Mengembangkan Teknologi “Bahasa Cerdas Perawatan Rumah” dan Menang Penghargaan, Menerobos Hambatan Bahasa Bagi Pekerja Migran Asing
無良業者非法牟利棄置數千萬噸重金屬垃圾！逃逸越籍移工受雇做回收遭逮 | Pengusaha yang Tidak Bermoral Meraup Untung Secara Ilegal dan Membuang Puluhan Juta Ton Limbah Logam Berat! Pekerja Migran Vietnam yang Melarikan Diri Dipekerjakan Untuk Mendaur Ulang dan Akhirnya Ditangkap
新北推新住民生活手冊 六語回答最困擾新住民的70個問題 | Kota Xinbei Rilis Buku Panduan Hidup Penduduk Baru, Jawab 70 Pertanyaan yang Paling Menyulitkan Penduduk Baru dalam 6 Bahasa
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新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-18 12:54:21
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