快訊／中天換照7比0遭否決　NCC下午2時開記者會

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快訊／中天換照7比0遭否決　NCC下午2時開記者會

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-18 12:54:21

▲ （圖／新頭殼）
▲ NCC今（18）日召開中天新聞台換照審查，會中以7比0全數通過否決了中天新聞台換照。（圖／新頭殼）
國家通訊傳播委員會今（18）日召開中天新聞台換照審查，會中以7比0全數通過否決了中天新聞台換照。NCC最快將在今日下午2時舉行記者會說明。
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