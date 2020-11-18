快訊／NCC委員7票全數否決　中天新聞台「不予換照」

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快訊／NCC委員7票全數否決　中天新聞台「不予換照」

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-18 14:08:39

中天電視台。（圖／記者陳明安攝，2020.11.01）
▲中天新聞台換照案遭 NCC 7 位委員否決。（圖／記者陳明安攝，2020.11.01）
國家通訊傳播委員會（ NCC ）今（18）日審查中天新聞台換照案，主委陳耀祥表示，會議中 7 位委員一致決定，否決中天新聞台換照。
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