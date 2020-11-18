台灣未能加入RCEP　許勝雄憂企業出走、經濟恐陷惡性循環

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如果台灣有辦法跟國外相關經貿國家或大的經濟體，不論是簽區域經濟像是區塊的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），還是個別國家的自由貿易協定（FTA），若可簽訂，台灣就有很多企業還可留在台灣投資及成長。
若相關的貿易優惠協定沒法簽，許勝雄擔心企業就得到全球布局，這對台灣就業會產生很大問題，所得無法增加，消費能力就無法提升，進而產生惡性循環。因此，現在要考慮如何全國上下一心，大家要摒除不必要的困難，共同面對這嚴苛的環境，因為從區域經濟的區域地形圖可看出，不管是RCEP也好，CPTPP也好，台灣本來是中心點，現在突然間就被邊緣化，這對台灣投資及經濟活動會受到不必要的困擾。
會不會擔心台灣被邊緣化後，在國際更難立足？許勝雄不諱言，這會逼得企業加快國際化腳步，企業會思考到不同市場的經濟區域，像他自己的企業在全球10國就有50幾個工廠，如果沒辦法讓企業在台投資，對台灣經濟活動及所得會產生不好的結果，因此簽經貿優惠協定是大家要一起努力面對的問題，這已是非常嚴肅問題，不能完全從政治角度去思考。
至於國外疫情升溫，政府該不該再推出企業紓困5.0？許勝雄說，目前看來新冠肺炎疫苗要能真正施打到大部分人身上，可能要到2021年年中，在這之前很多國家得在經濟與防疫中找平衡點，因此「有時開放、有時封城」這將不斷發生，我國政府也應該做一些準備，讓企業及經濟活動穩下來，不會產生失業問題，讓以後付出的代價縮小，這都是政府要思考的事。