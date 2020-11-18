刑事局不受理民眾檢舉丁怡銘　江啟臣轟：公然吃案　

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江啟臣表示，針對行政院幕僚製作梗圖，並交給民進黨立委、網軍來攻擊的行為，他在5日已經把證據交給法務部長蔡清祥，當時蔡也允諾一定會調查，但今日質詢時，江啟臣追問調查進度，蔡清祥甚至連梗圖作者的來頭都無法交代清楚。
對於丁怡銘事件，江啟臣指出，2018年地方公職人員選舉前後，違反社會秩序維護法的民眾大量增加，全都是警政機關主動調查散播假消息的民眾，但行政院公然放假消息卻縱放，他問蔡清祥「為什麼院長說法辦剛好的案子就移送，其他人檢舉，檢察機關就說『沒事、不追究』，這樣檢查、檢調機關有公信力可言嗎？」蔡回答「辦案的部分屬於警察，不在我們。」江啟臣又說「你從調查、司法的角度都不會有意見嗎？這涉不涉及吃案？」
看到蔡清祥答不上話，江啟臣把廉政署官員也叫上來問，廉政署則表示，有沒有違反行政中立屬於銓敘部職掌範圍、貪汙瀆職的部分算在檢調，他們負責的是公務員的道德操守、有沒有涉及關說等。
江啟臣聽了更怒，用近乎逼問的語氣說「我們講梗圖案，你們說這個沒有違反行政中立，如果沒有違反，那為什麼不署名？不署名的文宣叫做黑函欸！內容都涉及攻擊別人欸！不署名的黑函你們說沒有違反行政中立，到底在幹嘛？！他拿公帑做文宣攻擊在野黨，就是圖利、貪瀆，廉政規定寫『本院所屬公務員執行公務應公正、無私、依法行政』，請問他們有嗎？」
聽完江啟臣講了一大段，廉政署官員先是吐出「尊重...」兩字，隨後又被江啟臣一陣痛批「又尊重？要查辦啦！什麼都尊重那要你們幹嘛？因為他是長官，所以你們不敢查嗎？」
質詢到尾聲，江啟臣仍聽不到法務部有查辦的決心，他最後嗆「你們這樣的態度已經引起廣大的不滿，網路上已經罵成一片，說『原來這樣就可以不用辦喔？』上面交代一下，警察機關都不辦案，司法不公正、檢調不獨立，這是民主國家最大的危機。」
在江啟臣質詢結束後，委員會主席李貴敏裁示，要求檢察長用麥克風、對著直播鏡頭，向江、全民承諾地檢署會立案調查。