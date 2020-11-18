全聯營收破1400億 林敏雄：年底100間分店攜手外送平台
全聯營收破1400億 林敏雄：年底100間分店攜手外送平台
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-18 14:18:24｜update2020-11-18 14:18:37
今年受到全球新冠肺炎疫情的影響，國內經濟、產業活動都大受影響，但正因為疫情，民眾減少出門、外食，反倒讓超市、量販業者業績上升，超市龍頭全聯，今（18)天舉辦一地一好物、產銷履歷蔬果、優質國產豬大集合記者會，全聯董事長林敏雄也親自到場參與，與農委會主委陳吉仲一同宣傳產銷履歷的農產、生鮮。
面對嚴峻的疫情，全聯意外受惠，林敏雄坦言整體業績受到疫情的「搶貨潮」、還有政府的三倍券政策刺激，全聯今年業績很好，將是兩位數成長，也超越之前講的業績目標，整體營收站上1400億不是問題。展望明年，林敏雄說目標還沒訂出來，但是突破1500億不是問題，甚至總經理蔡篤昌也提到，全聯明年將會持續展店至少50家。林敏雄也透露，未來要跟美食外送平台合作，最快年底或明年初上線，會設定一個區域幾家較大的分店，先設定100家，林強調，因為要方便收貨，跟外送平台合作的話，店面要有很大的空間，要有人揀貨，加上生鮮不能放很久，所以選擇從雙北較大的店面開始，先試驗幾家，以後就全省開通。