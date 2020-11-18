50至64歲無高風險慢性病人 12月1日恢復打公費流感疫苗
50至64歲無高風險慢性病人 12月1日恢復打公費流感疫苗
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-18 14:32:11
中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，由於65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群接種率，已逐步提升至目標接種率8至9成，為持續推動流感疫苗接種計畫對象於流感高峰期前獲得保護力，自12月1日起恢復50至64歲無高風險慢性病之成人接種公費流感疫苗。
指揮中心進一步說明，因今(109)年公費流感疫苗民眾接種踴躍，為使65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群優先接種，截至11月17日，公費流感疫苗已接種545.4萬餘劑，另65歲以上長者及學齡前幼兒等主要流感高危險族群接種率，已分別由10月16日的35.6%及24.3%提升至49.3%及44.6%，其中65歲以上長者接種率較去年同期為高，預估該二族群至11月底之接種率分別為51%及48%，接近目標接種率；另外其他重點族群如醫事人員之接種率(72.1%)亦將近達成目標接種率(75%)。評估至11月底剩餘疫苗量約20餘萬劑，自12月1日起恢復50至64歲無高風險慢性病之成人接種作業。指揮中心提醒，接種流感疫苗為預防流感最有效之方法，符合資格之計畫對象應儘速接種，以在流感高峰期前獲得保護力。提醒民眾接種前，請先至各地方政府衛生局網站或疾病管制署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢，並電洽有提供接種服務的院所預約，確認有疫苗後再前往接種。
指揮中心也呼籲，除接種流感疫苗外，民眾平時應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣，外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩，生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險，保護自己及他人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。