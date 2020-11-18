名家論壇》韋安／高嘉瑜的「矯情」，應該嗎？

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她還感嘆，像她這樣中高收入的單身女性，在台北 10 年都買不起「理想合適」的房子。結果就「出事了」，被北市議員游淑慧踢爆，高自己名下，早在兩年前，在內湖買了兩戶房子。
高嘉瑜立即在臉書粉專，寫了四點澄清聲明。不過，讓人看了越來越唏噓、糊塗。
高澄清，「兩間（她買的）室內坪數共約 20 坪出頭」，不過在去年 12 月《蘋果日報》的報導，「她（高嘉瑜）說，去年（ 2018 ）買了兩間小套房合併為一間房，扣掉公設也不到 30 坪」。這中間差了 10 坪，高的說法為什麼前後不一，故意講的自己好像買不起大房子。
其實，高嘉瑜的兩戶房子，實際上含公設權狀約 40 坪，已讓不少人稱羡，實在沒必要「裝」的可憐巴巴。
高説這兩戶房子要裝修合併自住，「但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租。」高的家族並不富裕，在基隆開百貨行，在外租屋超過 10 年。既然買了自己的房子，還擺著不住，也沒出租，實在讓人無法理解，難道高根本「不缺錢」？如果再不趕快裝修搬進去住，就坐實外界「炒房」質疑。
高嘉瑜接受媒體採訪時，感嘆像她這樣中高收入的單身女性，在台北 10 年都買不起「理想合適」房子。那麼照她的說法，這兩戶房子應該不算「理想合適」，也就是她可能根本不想真正自住。她買內湖的房子，只是為「投資理財」？怪不得沒有急著裝潢入住。如果真的這樣，高嘉瑜不是也加入她所痛恨的「炒房」、拉抬房價的行列？
正如高所言，有房當然也可以追求居住正義，反對高房價。有些年輕家庭，一家 3、4 擠在 20 多坪的房子裏，想換大點房子，但被高房價所困。然而，高嘉瑜顛來倒去的「話術」和行為，實在不知道她是否真的有心「打房」，還是只為了炒作聲量？
高嘉瑜舉證非凡報導的原文，不是自己租屋 10 年買不起房，而是到現在也買不起「理想」的房子。若媒體報導讓大家誤會，以後會注意用詞。
大家有「誤會」她嗎？還是她對自身一清二楚的「家務事」都故意誤導？有違政治人物誠信，所以讓自己的「房事」，成為輿論的熱門話題，害慘自己「打房女神」的形象。
必須幚高嘉瑜澄清一下，所謂名下有4筆土地，好像她也有「買地」，這是不精準的說法。買房時擁有建物的產權，同時也擁有建物所在土地的權利。高所申報 2500 萬買屋交易金額，包含房子和土地權力，是一回事，而非兩回事。
民眾尤其是年輕世代，當然支持「打房女神」繼續打房，但是作為民進黨的明日之星，高嘉瑜不要過於「矯情」，説得和做得兩樣情。讓政壇少了一個「女神」，多了一個「政客」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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