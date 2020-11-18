強調與馬兩岸論述不同 沈富雄：北京表現好可親中友美
強調與馬兩岸論述不同 沈富雄：北京表現好可親中友美
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-18 14:57:51
早前在美國大選上連番預測「微失誤」，卻自稱預測最準的前立委沈富雄，今(18日)在臉書製表說明自己和馬英九的兩岸論述差異。沈富雄自認「拒統不反中」是主流民意，不「拒」，國民黨無法在台灣立足。馬的「不統」是自我表態，頂多是消極的不作為；相反地，拒統共榮，北京表現好可親中友美。
沈富雄稍早在臉書寫下，我和馬英九的兩岸論述有何不同？中國官方和民間對馬英九的印象不惡，不久前還為「九二共識」開紀念會，反之，每次我提及兩岸論述，則飽受大陸網民圍剿，到底馬與我的立場和主張有何不同？我試列一表加以比較，如附圖。沈富雄認為，(一)「拒」vs「不」：「拒」的口氣比「不」強，惹對岸生氣，但「拒」是主流民意，不「拒」，國民黨無法在台灣立足。馬的「不統」是自我表態，頂多是消極的不作為，北京說：我要統你！我們說：不！，這到底是「不統」還是「拒統」？
沈富雄指出，(二)「友」vs「和」：「友」比「和」友善多了，對岸應該喜歡。(三)「當然一中」vs「一中各表」：我的「當然一中」雖有「獨」的味道，但充分尊重PRC，而且符合國際認知，馬「九二共識」的話語權已經被北京奪走了。
沈富雄說，說來說去，我之所以如此惹人厭，原來就是一個「拒」字。台灣人民為何會「拒」？北京領導人有空不妨想想！
新聞來源為Newtalk 新頭殼