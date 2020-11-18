《永生戰》2分鐘搶先看！孔劉、朴寶劍「獵殺」場面震撼
《永生戰》2分鐘搶先看！孔劉、朴寶劍「獵殺」場面震撼
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-11-18 18:21:51
由韓國兩大男神孔劉、朴寶劍主演的動作片《永生戰》今（18日）公開2分鐘預告，電影描述面臨生死關頭的前特務孔劉，為了活下去，接下國家最高層級的機密任務，將握有未知能力、足以毀滅世界的「永生人」朴寶劍轉移到安全之地，過程中除了遭到指派任務長官的全力獵殺，還要躲避來自各方勢力的猛烈追擊。
孔劉在片中飾演特務，身手矯健，身材精實的他卻在近日的訪問中，透露自己特意為這部片減重，他說：「因為飾演一個懷有創傷，生命即將到盡頭的特務，為了展現生病、希望活下去而掙扎的模樣，所以特意進行了減重計畫，這部電影會與大家想像中完全不一樣，是一個獨特嶄新的電影，大家可以期待。」今公布的正式預告中，除了有孔劉為保護「永生人」朴寶劍而展現驚心動魄、爆破追逐的動作場面；首度離開實驗室的朴寶劍，也在逃亡過程中體驗生活，他甚至落淚說「我一直在思考，我的命運」，一句話耐人尋味，究竟「永生人」握有什麼能力，得讓特務冒死分秒守護，2人片中羈絆令人期待。
朴寶劍時隔5年重返大銀幕，首次擔任電影主角的他，分享準備角色的心情，他說：「這是我第一次嘗試的角色，我一直思考與揣摩，如果自己就是電影中的永生人徐福，我會怎麼做。」而導演李勇周則力讚朴寶劍：「拍攝時感受到寶劍對於演戲有種動物般的敏銳本能，他的集中力與表演爆發力常常讓我非常驚豔，電影中將看到完全不一樣的他。」《永生戰》12月在台上映。