「台灣國際品牌價值調查」中信五度蟬聯台灣金融之光

經濟部工業局主辦、全球權威品牌調查機構Interbrand合作的「2020年台灣國際品牌價值調查」（Best Taiwan Global Brands 2020），在17號舉行頒獎典禮，中信金控以品牌價值5.49億美元之佳績，連續五年蟬聯台灣金融業第一，名列台灣25大國際品牌第6名，為台灣最有品牌影響力的金融機構之一。

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主辦單位指出，中國信託金控致力拓展海外業務，加速數位轉型創新，面對疫情影響，積極提供民眾紓困貸款服務，同時重視品牌公益形象建設，透過一系列品牌形象影片、多樣的主題內容及靈活的行銷活動，進一步傳遞We are family的品牌精神，提升品牌社會好感度，是中信金控榮獲佳績的主要因素。

▲中信金控品牌耕耘有成，以品牌價值5.49億美元之佳績，五度蟬聯「台灣國際品牌價值調查」。（圖／品牌提供）

影片點出台灣50年來退出聯合國、與美國斷交、對抗SARS等屢次克服挑戰的實力，真實刻劃2300萬台灣民眾屢經磨練後展現出的齊心防疫能量，儼然是濃縮版穿越時空的紀錄片。「家．如常」品牌影片上映後感動海內外20多個國家民眾，網路總觀看數超過1100萬次，不僅提高台灣的國際能見度，也讓全世界看到台灣「如常」的不平凡。



▲Home Run Taiwan是中國信託長期關注公益、環境和運動議題的金融自媒體平台。（圖／品牌提供） 除了推出「家．如常」品牌影片，2016年中國信託慶祝成立50週年，發起舉辦台灣首次「9天8夜不斷電環台馬拉松」，號召1600名跑者用雙腳環繞台灣，感謝為這塊土地默默付出的無名英雄，活動粉絲專頁Home Run Taiwan應運而生。該平台長期關注公益、環境和運動議題的金融自媒體平台，於11月突破30萬粉絲數，五年來自製超過200支影片，其中「你在那，好嗎」、「人生界外球」、「向愛致敬」、「倆好球」、「轟吧！台灣」、「家．如常」等6支中國信託品牌形象影片，總觀看次數逾1400萬次、總互動數近百萬，「轟吧！台灣」更榮獲2019年年度YouTube最成功廣告影片。