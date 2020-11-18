高嘉瑜被爆有房　廣告小妹挺：打她不如去打有建商背景的

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廣告小妹今日也在臉書發文評論高嘉瑜擁房一事，廣告小妹直言對高嘉瑜印象不錯，並透露高嘉瑜對房價政策的質詢，幾乎每一場都有看，稱讚是「少數質詢不會讓我感到腦袋疼加耳膜破的立委」。而廣告小妹也替大家整理了關於高嘉瑜房產的幾個重點：
1.購入時間：2018年12月31日。地點：內湖區。
2.兩筆建物＝2間套房、毛胚屋。建物面積總計約42坪、室內實際坪數約20幾坪（高嘉瑜自稱）。總價格：2500萬台幣，還剩2000萬房貸。
3.四筆土地＝2間套房各2個地號。
4.購房緣由：現住房子是租的，已住了10年。房東早前說想要賣房子，加上高嘉瑜認為繳房貸好過繳房租（房租3萬）。令高產生了買房的動力。
5.房子目前沒出租、空置著、也沒裝潢，高嘉瑜仍然住著租的房子。為什麼不出租也不裝潢呢？據高所說，工作太忙沒空搞裝潢，本想兩間套房打通自住故沒有租給別人。
廣告小妹認為以上5點，自己看完是「覺得還蠻合理的」。不過廣告小妹也指出，房子一直擺著沒處理的確會給人囤房的印象。台灣的房產持有成本低，不出租不等於沒有投資的嫌疑。
關於台灣的「居住正義」、「打房」，廣告小妹坦承自己是持保留態度，但也認同任何事情過猶不及，更直呼「台北市的房子，房價嚇壞me」。廣告小妹強調，高嘉瑜是有房一族，也有誠實申報。有房者一樣可以質疑房價、質疑政策，這不衝突。雖然高嘉瑜曾稱「買不起房」，對照名下的兩間內湖房，不免讓人起疑。但廣告小妹直言，相對一些連「房」這個詞提都不敢提的政客們，高嘉瑜出社會十幾年自己存錢、供房、付租金，買的也不是高級住宅，「打她不如打有建商背景的那幾個」。（編輯：倪浩軒）