膝蓋痛、卡卡、喀喀響？醫教簡單一個動作有助改善

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒做什麼卻膝蓋痛？醫：關鍵就在什麼都沒做
宏康復健科診所院長陳相宏醫師表示，骨骼、肌肉使用量越少就越容易退化。以坐在辦公室的上班族來說，上班族久坐膝蓋會長時間的呈現90度的狀態，此時關節腔的壓力是比站著或行走時的壓力還要高的，若再加上膝蓋的關節液不夠、潤滑度不足等因素，膝蓋就容易卡卡的、發出喀喀聲響，甚至出現膝蓋疼痛的情況。
醫師表示，這種情況通常屬於髕骨股骨疼痛症候群，僅是活動量不足所致，並非所謂的關節炎，民眾不用過度擔心，只要多加活動便有助於改善。
活動不足釀膝蓋問題 簡單一動作有助改善
改善活動量不足所產生的膝蓋問題，網路上許多文章推薦可以多做深蹲鍛鍊，不過此動作雖然確實有助於鍛鍊，但卻並不是能最充分練到對膝蓋有利的肌肉群之動作。身蹲的第一個動作就是將髖部向後推，對於大腿肌群而言多是訓練到股四頭肌的起點，對於股直肌則較少，越接近膝蓋的肌肉及膝蓋軟骨鍛鍊也就會越少。且深蹲常常容易出現錯誤的姿勢，容易造成
陳相宏醫師介紹了一個相當簡單，卻有助於鍛鍊腿部肌群及關節的動作，無須大型器材，利用地心引力及重心改變即可鍛鍊。
動作首先把腳以腰部同寬的方式往前跨出一步，其後蹲下身體擺出單膝跪姿的狀態，兩腳膝蓋及後腳根皆呈90度。動作時吸氣往上，吐氣往下，直下直上，以正常的速度站起後再回到原本跪姿的狀態即可（跨出去的腳不用收回）。
這個動作雖然非常簡單，但卻能充分且安全的訓練到兩腳的大腿肌群。前腳會鍛鍊到大腿後側的股二頭肌和臀部的梨狀肌，後腳則能鍛鍊到前側的股直肌及股四頭肌。
初期若肌群較不穩定站不穩可扶牆。中後期若身體逐漸習慣想更進一步鍛鍊，可適當的增加跳躍動作，或是讓後腳踩於一個台階高的物品上執行直下直上的動作，讓身體運用地心引力及身體的重量達到鍛鍊的效果。也提醒民眾留意姿勢性低血壓，避免改變姿勢出現頭暈的情況，注意自身安全。
疼痛不適盡早檢查 專業指導更有助改善
陳相宏醫師也提醒，民眾發現膝蓋出現不適、出現不尋常的怪聲、覺得關節卡卡時，建議最好還是先請專業醫師檢查為佳，以利找出問題的根源，或排除疾病的可能，也更有助於現場提供專業的指導，避免動作錯誤讓問題更加嚴重或衍伸其他問題，也更有利身體康復。現在時下正流行的「運動處方」，正是依專業醫師評估民眾的需求、喜好、身體狀態等，提供給民眾適合的運動方式，其更有助於長期發展。而民眾在家自行進行鍛鍊或復健時也可以照著鏡子做，幫助觀察動作是否正確。另外也可以同時進行錄影，將動作錄下來在回診時也有助於和醫師或教練進行討論。
《延伸閱讀》
．一變天關節就開始痛？２招防膝蓋變氣象台，保養肌肉是關鍵
．保養膝蓋樓梯爬不爬？許嘉麟醫師：養好膝蓋「動」、「吃」都是關鍵。
．預防膝蓋退化，坐下時屁股先出去，學會正確屈髖
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。