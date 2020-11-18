內控失靈！中天換照失利　NCC：蔡衍明直接干預是主因

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內控失靈！中天換照失利　NCC：蔡衍明直接干預是主因

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-18 15:22:14｜update2020-11-18 15:22:19

陳耀祥
▲ NCC 主委陳耀祥表示，蔡衍明以直接或間接方式介入中天新聞台製播，明顯違反該公司制定的新聞自主公約，且該台 108 年民眾申訴案件達 962 件，佔總量 3 成以上，顯示該台內控與自律機制失靈，因此不予換照。（圖／記者陳致宇攝）
國家通訊傳播委員會（ NCC ）今（ 18 ）日審查中天新聞台換照案，經過 7 位委員討論後，決定駁回中天新聞台申請，主委陳耀祥表示，蔡衍明以直接或間接方式介入中天新聞台製播，明顯違反該公司制定的新聞自主公約，且該台 108 年民眾申訴案件達 962 件，佔總量 3 成以上，顯示該台內控與自律機制失靈，因此不予換照。
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NCC 主委陳耀祥表示，中天新聞台執照效期內 103 年 12 月 12 日起至今，共計違規 25 次，其中 23 次受罰鍰處分，核處金額達到 1,153 萬元，且民眾申訴從 106 年的 72 件，增加至 108 年的 962 件，佔總量 3 成以上，雖然中天新聞有部分節目獲獎肯定，但其新聞及政論節目卻屢屢違反法律規範，顯示該台的新聞專業難以落實。
陳耀祥說明，中天新聞台累積大量違規，顯示內控與自律機制失靈，且中天大股東蔡衍明、前中視董事長邱佳瑜有直接或間接介入中天新聞台製播的情勢，明顯違反該公司訂定的「中天電視新聞自主公約」。
陳耀祥直言，中天新聞台最大的問題，就是對以往的爭議，沒有提出有效的解決機制，且大鼓動都認為沒有需要改善，或是要改善的地方有限。
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