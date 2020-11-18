健身尾牙戴口罩？陳時中這樣說　還示範「戴口罩吃零食」

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針對健身中心、三溫暖部分，指揮中心發言人莊人祥重申，這必須要看每個地方場所的設備或人數來看，可以使用人數總量管制或加大設施間距來管理，使用時其實可以不需戴口罩，但使用前後仍需戴上。陳時中表示，他有信心全民團結抗疫，只是先把規則訂清楚，針對不合作的情況下有所依據。
陳時中也進一步表示，為了防疫「當然是能夠戴就戴」，跑步時如果戴到喘不過氣，別人還要強制他戴，這樣變成不夠人性化。而像聚餐、尾牙，聊天時戴上口罩，下一道菜來就拿下來吃東西，強調只要戴口罩遵從度達80%，防疫就會做得很好，目前大眾交通工具場所、展演場館都做得很好。
陳時中坦言，但夜市戴口罩就戴得比較少，大概是要一直吃東西的關係，但他也強調，夜市攤販雖然大部分都是室外、通風良好，但還是建議逛的時候戴，要吃東西時拿下口罩，如果真的太擠像跨年活動，那麼戴口罩外可能還要人流管制。
陳時中一時興起，還當場示範其實「戴口罩也能吃零食」，使在場記者甚至一旁的「防疫五月天」都笑了。他說「戴口罩可以吃零食，牛排切小塊一點也可以吃，吃麵大概不行」，強調要樂活防疫，只要大家基本都維持住，相信防疫就會做得很好。而莊人祥會後也補充說明，幼兒園、補習班其實可以不用戴口罩，主要是都是知道的人，最怕是無法掌握的人與特定場域才需要戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。