廣編／今晚不背公式　只說故事！

生活中的科技無所不在，隨著人工智慧、物聯網、區塊鏈、基因科技等技術飛快發展，世代之間不同文化背景與不同性別年齡觀念彼此碰撞交流，需要更有智慧的相互包容與體貼。由親子天下與科技部合作出版、紀錄臺灣頂尖研究學者生平，且是第一本由國人自製的兒少科普書《今晚不背公式，只說故事──8位影響世界的臺灣研究學者》新書發表會上，邀請了六位中研院院士首度與國中生面對面，接受他們的麻辣提問，問與答激盪出許多趣味火花。

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中研院士vs. 國中生 跨世代的麻辣對談

這場新書發表會上，中學生的問題五花八門，他們問：「上了大學居然敢大膽轉系，當初是怎麼選？」、「為什麼想研究科學？如果做實驗失敗了怎麼辦？遇到困難怎麼解決？」、「請問院士，如果人生從頭再選一次，會選擇留在海外、還是回台灣？」、「考古的時候有沒有真的發現寶藏？」





院士們紛紛分享求學或投入研究過程的小故事，一手為臺灣奠定癌症醫學基礎的癌症專科之母的彭汪嘉康院士是為了弟弟才踏上從醫之路，熱愛物理、卻從電機系大膽轉系的吳成文院士是為了不讓爸爸失望而學醫；引領材料科學研究的陳力俊院士認為回到臺灣的生活是多采多姿，而率先投入中文語音技術的李琳山院士認為回家不需要理由，朝有需要的地方去，自然能發光；還有挖到木炭比挖到銀幣還開心的臧振華院士，始終堅持學習投入醫療與預防研究的梁賡義院士，以及鼓勵學生堅持不懈的王渝院士，以如珠妙語回答國中生的提問，並給他們學習上的建議。

書中還有許多精彩的生平傳記內容，有學者們兒時的美好記憶、求學過程和投入研究的始末，充滿曲折、也充分反映時代，可以從中看見他們如何以實事求是的精神克服挑戰、無畏挫折專注研究，帶領學子一窺科學的樣貌，認識影響台灣及世界的研究與發明，激發他們探討科學的好奇心。





展開科學探究與跨域素養 養成更多未來科技人才





談起出版初衷，科技部吳政忠部長長期致力於串聯社會、科技、經濟、環境等各領域人才間的交流合作，他說：「科技人才的養成非一朝一夕，我希望藉由這本書分享八位傑出研究者的生命故事，讓年輕世代站在巨人的肩上，傳承努力不懈的堅毅精神，讓台灣在國際科研舞台持續發光。」代表科技部將贈送七百七十三本新書給全台國中的鄒幼涵次長也特別提起書中兩位傑出的臺灣女性科學家故事，希望能鼓勵喜愛科學的年輕女性也能踴躍投入科學研究的行列。





這本有兒少科普的智慧、還有學者們有趣的傳記故事，介紹了涵蓋生命科學、自然、工程與人文四大領域的8位臺灣頂尖學者，他們非凡的研究成果與發現不僅推動經濟民生、國家發展，甚至影響全世界。書中收錄的精采故事有：一手為臺灣奠定癌症醫學基礎的癌症專科之母彭汪嘉康、以劃時代的生物統計影響疾病醫療與預防研究的梁賡義、全球首位發現決定基因表達的重要酵素與轉錄因子含有「鋅」的臺灣生醫研究之父吳成文，以及開啟臺灣結晶學研究的王渝、引領材料科學研究的陳力俊、中文語音技術的先驅李琳山、以史學之眼書寫庶民生活的林富士，還有運用水下考古打開深海藏寶的臧振華，他們的研究與發現深具國際影響力，全書文字淺顯易懂、內容饒富趣味，最適合中學生閱讀。

在當前遵循新課綱的教育精神下，陪伴學子展開跨域素養的閱讀與學習，也期待透過閱讀，讓中學生能在當代研究學者的人生軌跡中見賢思齊，展開對未來的探索，培養擁抱新時代的科技素養與思辨力，進而激發他們有為者亦若是、勇敢闖蕩世界的大志與勇氣。