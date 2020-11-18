P聯盟／第4季冠名「台新夢想家」續約加籍洋教頭
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-18 15:53:10｜update2020-11-18 15:53:15
原寶島夢想家今(18)日在台北舉行開季記者會，宣布第4季將與台新銀行進行冠名合作，將披上「台新夢想家」戰袍參戰P.League+新職籃聯盟，並宣布和加拿大籍總教練Kyle Julius簽下3年合約。
「超越無限，夢想不滅！」夢想家今年精神主軸定為超越，目標深耕中部凝聚球迷力量，並以未來科技概念貫穿主視覺，象徵夢想家跳脫時間軸，集結始終相挺的支持者。夢想家今天也續約總教練Julius，更宣布在休賽季期間，總教練將在休賽期安排陣中部份年輕球員至加拿大訓練，並參與當地聯賽，提升小將能力和台灣籃球競爭力。
夢想家本季陣容除了黃金世代成員楊敬敏、田壘再續前緣，也找來「寶島魔獸」李德威，新生代則有「UBA FMVP」林俊吉、譚傑龍、楊盛硯、陳振傑多位好手加盟。
P聯盟歷史性首戰12月19日選在夢想家彰化主場開打，而夢想家季票將於明天中午12點開賣，單日票則於11月26日起售。台新也祭出優惠，首周彰化主場將辦主場限定活動及卡友折扣優惠。