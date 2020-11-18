只有一種聲音？陳耀祥開嗆：中天說法對其他媒體是種污辱
只有一種聲音？陳耀祥開嗆：中天說法對其他媒體是種污辱
編輯林莞茜/台北報導
calendar_today2020-11-18 15:59:27
國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日召開記者會，宣布否決中天新聞台換照案，主委陳耀祥強調，以他個人法學律師背景，所有程序是禁得起考驗的，最後他還直言表示，中天新聞一直講說「台灣不能只有一種聲音」，這是對其他所有媒體從業人員的一種污辱，台灣從來就不會只有一種聲音。
針對媒體提問，陳耀祥表示，首先要先抗議他們並不是台灣言論自由的劊子手，而且他們並不是審查各個媒體的政治立場，法律上是就《行政程序法》進行，他了解各界難免會有不同的看法與意見，或者覺得程序上有瑕疵，不過以他個人有法學律師與教授的背景身份來看，相關程序是禁得起考驗的。陳耀祥說，但最終的程序是否是否合法適當，不是他說的算，也不是在做的各位說的算，最重要的是法院要進行審查，這部分才是未來可能的爭論點，至於當事人要提出權利救濟，NCC予以尊重。
但就在記者會最後，陳耀祥突然又再拿起麥克風表示，他覺得中天一直說台灣不能只有一種聲音，他認為這種說法是對所有媒體從業人員的一種污辱，若身為言論自由的台灣只有一種言論，那基本上是停在黨國時代。陳耀祥指出，台灣在民主化、數位化以後，從來就不會只有一種聲音，台灣新聞頻道從來也不會有一種聲音，而中天這麼說，他覺得是對其他新聞頻道來講非常不公平的說法，最後他重申「駁回中天申請、不予換照」。