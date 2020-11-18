中天新聞台換照未過 柯文哲：公開透明公平正義不要雙標
中天新聞台換照未過 柯文哲：公開透明公平正義不要雙標
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-18 16:06:58
國家通訊傳播委員會（NCC）今天（18日）下午召開記者會，宣布中天新聞台換照一案，以七比零的懸殊比例不予通過，也成為總統蔡英文任內首個遭到停權的新聞台。對此台北市長柯文哲今天下午出席活動前，也對中天電視台換照案一事發表看法，柯文哲強調，雖然詳細判決內容還不清楚，不過仍舊呼籲中央政府應該要公開透明、公平正義，然後要標準一致，不要給人家雙標黨的感覺。
對於NCC今天下午宣布，中天新聞台換照案不予通過一事，原本並未安排受訪時間的柯文哲，特地為此停留並說明看法。柯文哲強調，雖然對於詳細判決內容還不清楚，等到細節弄清楚一定會回答。「我態度是一致的，公開透明、公平正義，然後要標準一致，不要給人家雙標黨的感覺。」柯文哲說，「所以我倒覺得這樣，等到他們真正的內容出來後，我們會再評論」。現場媒體也追問，日前柯文哲曾經表示，若是民進黨政府侵害新聞自由，甚至不排除走上街頭聲援？對此柯文哲低調回應，表示等到判決內容清楚，「我們都還不曉得內容是什麼，等到內容清楚我們還是會回應，我不會逃避問題的。」柯文哲也強調，中天審照案「全國老百姓都在看」，所以總是要讓大家都能夠信服。