中天換照未過　國民黨團嗆NCC：獨媒要不要也處理一下

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林為洲批評，在總統府駭客案，流出行政團隊要處理中天的劇本後，蔡政府完全沒有停下的意思，照樣讓陳耀祥接任NCC主委，負責操刀、下架中天，「當大家都白癡，我照演、不要緊，反正有網軍、梗圖，洗一洗風向帶過去，時間到了大家都忘記了。」
「台派會說這是紅媒，乖乖關掉就好，那我請問獨媒可以處理嗎？」林為洲表示，統派、獨派再怎麼小眾，還是有各自的閱聽族群，即便他認為獨派媒體不客觀，頂多拒絕上獨媒的政論節目，但他絕對不會有「關掉獨派媒體」的想法，「如果國民黨以後執政，也說你獨媒，我要把你關台，政黨輪替幾次，台灣就沒有新聞台了，你關我的、我關你的，最後只剩綜藝台，可笑，還敢號稱民主進步。」
黨團書記長林奕華表示，直到關台消息確認前，她都還相信台灣是民主國家，會堅守言論自由的最後一道底線，但結果讓她十分意外，「今天7比0的數字出來，讓人期待破滅，民主國家很難看到這種一面倒的數字，這代表過去縝密安排，政治力介入獨立機關，再來就看民進黨內哪個派系會順利拿到52頻道。」
林奕華指出，NCC列出的5項不換照原因，最重要的第一項原因，指有許多民眾檢舉NCC，她認為這個理由非常可笑，「前陣子網軍因為拜登當選，就出征AIT（美國在台協會），這可以系統性操作，等於按照劇本，一開始操作網軍大量檢舉，之後再想辦法找理由下架你，恐怖到了極點」。