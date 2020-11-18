男女星尺度大開「露點6分鐘」 書房戰到浴室
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-11-18 21:00:00
電影《手塚治虫迷幻少女》由稻垣吾郎、二階堂富美演出，2人片中尺度大開，一場長達6分鐘的全裸露點性愛戲，讓觀眾嘆為觀止。片裡他們一路從書桌床戰到沙發，再從沙發做到廚房流理台，就連完事後一起洗鴛鴦浴，也忍不住在浴缸內繼續上演「水中性愛」。導演手塚真坦言，片中的激情場面對於演員的專業，以及體力都是很大的考驗，「這是一部關於愛與瘋狂、創作者與繆斯的故事，我想說不定稻垣先生與二階堂小姐，就是這部電影的繆斯呢！」
導演手塚真大讚這次與夢幻團隊拍攝的過程，像是一場美夢，他說：「我相信，這一切都受到了『藝術女神』的眷顧。稻垣吾郎先生以及二階堂富美小姐所呈現出來的美，簡直就是藝術品。」對於此次演出，稻垣吾郎也表示，儘管已經殺青，但二階堂富美所飾演的芭波拉至今仍活在他的心中。 手塚真一直很欣賞稻垣吾郎，表示：「稻垣吾郎先生是我非常喜歡的演員類型，他是個大明星，擁有出眾的外表，但是又不時散發出憂鬱、智慧等多種氣質，拍攝過程中也總是真誠待人，看著他所演出的美倉洋介，我覺得和我父親畫筆下的角色可說是完美契合！」
《手塚治虫迷幻少女》講述有著特殊性癖的唯美派作家美倉洋介（稻垣吾郎 飾），在地鐵站邂逅了芭波拉（二階堂富美 飾），便將她帶回家。放浪形骸的芭波拉再次激起美倉創作的靈感，文思泉湧猶如同他內心即將潰堤的慾望，她是繆斯？還是惡魔？或者根本只是美倉自行想像的幻影？有如在芭波拉的引領之下，美倉洋介展開了這段毀滅的旅程。《手塚治虫迷幻少女》將於12月18日在台上映。