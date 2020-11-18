中天質疑鑑定人有綠營背景 陳耀祥反問：你能證明？
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-18 16:14:27｜update2020-11-18 16:19:11
國家通訊傳播委員會（ NCC ）今（ 18 ）日審查中天新聞台換照案， 7 名委員一致做出不予換照決議，不過有媒體質疑聽證會的鑑定人有綠營背景，懷疑有有政治力介入審查，主委陳耀祥反問「你可以證明這是民進黨的人嗎？」強調絕對沒有政治力介入，審查結果是 7 位委員基於自己的立場與想法做出來的決定。
NCC 今日針對中天新聞台換照案做出最終審判，中天新聞記者緊咬 10 月 26 日的聽證會有瑕疵，質疑鑑定人背景都跟綠營有關係，主委陳耀祥當場反問該名記者，「你可以證明這是民進黨的人嗎？」強調鑑定人資格是從人才資料庫挑選，都是學者、專家或NGO代表，可受各界公評。至於是否有政治力介入審查？陳耀祥強調，絕對沒有政治力介入，至少他個人是沒有，審查結果都是 7 為委員基於自己的立場與想法做出來的決定，以確保新聞專業自主。陳耀祥說，中天新聞台的爭議早在 2014 年換照就曾出現過，根本不須政治人物提醒或是介入，當時已經給過他們機會，但卻還是無法有效解決內控機制失靈的問題。