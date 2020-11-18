耶誕演唱會邀請最殺天團　高規格演出High翻耶誕城

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新北市長侯友宜也到記者會現場，他表示，今年請到了國內的大卡司，所有非常棒的歌手幾乎全部網羅，像是9M88、頑童、魚丁me，還有田馥甄、高爾宣、畢書盡等，雖然他對於這些歌手的歌或許沒有這麼熟悉，但頑童的歌幹大事，跟新北市做大事是一樣的，「我們做大事，他們幹大事」，讓很多人一起來欣賞歡樂耶誕城。
今年的表演舞臺呼應主題，以「展開的翅膀」為設計理念，除有AR(擴增實境)技術搭配歌手一同演出，一旁的翅膀燈箱也跟著表演內容呈現多樣色彩與漸層變化，不僅讓舞台多了層次感，更豐富民眾的視覺體驗。
特別的是，今年有個小巧思，只要站在耶誕樹前、背對廣場舞台時，即可融入翅膀一起拍照。今年的彩幕採用最高規格，希望透過現場和網路直播，帶給全球觀眾最震撼的視覺享受。
「金曲嘻哈天團」頑童MJ116擔任12月12日的壓軸卡司，經典歌曲加上超強的Rap實力與默契，霸氣十足的表演風格勢必High翻全場；Hebe田馥甄睽違5年再度參與「巨星耶誕演唱會」，她透露，這次將會帶來新專輯的歌曲，相當令人期待。
12月13日則由最強菜鳥樂團魚丁糸歡樂壓軸演出，也是魚丁糸首次參與「巨星耶誕演唱會」，陪伴觀眾們一起先度過耶誕節；2020年爆紅狼人殺偶像團體五堅情首次參加「巨星耶誕演唱會」，他們的出現，每每都會造成粉絲暴動；同樣也是首次參加演唱會的「質感LOCAL 團體」玖壹壹，也特別準備了全新的演出設計，要跟現場粉絲一起瘋狂。
在金曲獎上以突出造型被評為紅毯五美的9m88同樣加入此一盛事，她神秘表示這次會採取「活潑與帥氣兼具的造型」，敬請拭目以待；其他像是超人氣歌手Bii畢書盡、Eric周興哲、高爾宣OSN、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、告五人、八三夭、鼓鼓呂思緯、家家、孫盛希、李建軒、方志友、陳彥允、許書豪、李宣榕、張與辰等歌手都將齊聚新北歡樂耶誕城，帶給觀眾歡樂饗宴。