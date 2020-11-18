名家論壇》錢震宇／柯文哲的偷吃步

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同時，柯文哲領導的民眾黨試圖在藍綠中間開出一條道路，但沒有了選舉、也缺少地方民意基礎，似乎也還在摸索如何找到可以發揮的立基點，從黨團的傾軋、到人員的紛亂，可見一般。
2014 年的柯文哲，挾著背後有綠營的支持，面對國民黨執政多年台北市，大批特批，從五大弊案、到官商勾結，講得國民黨有多不堪；自己天馬行空提出諸多政策，完全不談實質，結果證明一樣都做不成。
柯文哲的戰術其實很清楚，就是批評、批評再批評，利用現成執政黨或執政者的劣跡，去營造出他跟現任者的不同，強調自己沒有藍綠的羈絆。2014 年如此、2024 年看來也將會是如此。
然而，2014 年的柯文哲只是位素人，外界焦點全放在檢驗連勝文身上，極為不對稱的選舉攻防下，柯文哲沒遇到什麼難題，只要會罵、會酸就好；2024 年柯文哲已非素人，是兩任的台北市長、更是民眾黨主席，可以被檢驗、公評的事情太多，柯文哲每天卻還是想著批藍打綠，面對市政、內部人事的紛爭與出包，柯文哲始終掌握不了。
對內，內鬥頻傳，正副兩位女性發言人爭寵、兩位副市長黃珊珊、蔡炳坤出現摩擦，辦公室主任謝明珠更是狀況外，插手市政宣傳；接著又爆出拉遠房親戚進市府擔任機要，這全都指向柯文哲領導統御出現嚴重瑕疵，無法鎮住幕僚，何況柯文哲心心念念都是 2022 的市長選舉跟 2024 的總統大選，又怎會對市政認真?
對外，為了拉抬自己，市府要各局處動員找出柯任內施政亮點，湊足「完成的 100 件事」。已經執政第6年的柯文哲竟然現在才要找出施政亮點，才要找出完成的第 100 件事，真的荒謬至極！好不容易，柯文哲提出「結婚獎金」概念以爭取支持，又被痛批根本搞不清楚狀況，亂扯一通，到最後市府自己又給收了回去。柯文哲如此便宜行事、口無遮攔的作風，倒是始終如一，從來都沒變過。
現在媒體報導最多的不是柯文哲的市政建設、也不是市政成績，而是柯文哲批評中央執政的冷言冷語，批評蔡英文、批評疫苗政策、批評 NCC、批評食安會報、批評萊豬爭議，這些或許跟市府有些關係，但已本末倒置，柯文哲把批判執政、批判在野黨變成他吸引目光及爭取支持的最佳利器。
對執政的怨氣及不滿，是可以一吐為快，但絕對無法轉化成自己的支持度，柯文哲始終都想用這樣的偷吃步，不務正業，遊走於藍綠之間。因為拿不出實績，無法靠市政加分，只能期待民進黨不斷自爆加分，也難怪柯文哲談起丁怡銘失言，會如此開心地打出「 120 分」的高分。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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