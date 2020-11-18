中天新聞到期52台誰替補？陳耀祥籲：給公廣集團一個機會
中天新聞到期52台誰替補？陳耀祥籲：給公廣集團一個機會
編輯林莞茜/台北報導
calendar_today2020-11-18 16:31:52
中天新聞台事業執照即將在12月11到期，國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日召開記者會，宣佈否決中天新聞台換照案，外界關注由哪家媒體落腳原為中天的第52台，主委陳耀祥回應表示，他個人建議可以考慮給公廣集團一個機會，不過這是他的初步想法，會再邀請系統業者溝通。
國家通訊傳播委員會（NCC）今日在委員會議中，決議駁回中天新聞台申請不予換照，這也意味著中天新聞台將離開第52台，不得在有線電視與MOD上播出，外界則關注12月11日後由誰取代52台，外傳中視、鏡電視台或是三立財經台都有可能會替補。針對傳言，主委陳耀祥今日在記者會上表示，頻道排頻都是由系統業者提出後再由NCC來做審核，而排頻的部分基本上都尊重業者，不過他呼籲，把機會讓給公廣集團（包括公視等），同時NCC也會邀請業者來溝通，不過這只是初步想法，未來還會跟系統業者坐下來再溝通才會有定論。至於52台會不會有黑畫面？陳耀祥說，目前已數位化，以現有技術來看，從51台直接跳到53台是沒有問題的，並不會出現「黑畫面」，也因為未來也有可能沒有52台。