全台最富有竹市關新里　議員：機車位不夠居民不快樂

新竹市關新里是全台最富有的里，里民收入排全國第一，但居民的生活品質卻不是最幸福、最富有。市議員鄭美娟今(18)日於市議會質詢時指出，關新里周邊的關新公園因汽機車停車空間不足，加上人行道常有機車停放，步行環境不佳，讓關新里居民快樂不起來，要求市府交通處應妥善規劃汽機車停車空間。

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鄭美娟今日在市議會指出，關新里只有0.2平方公里，但人口數有6000人，依據民政資料顯示，關新里0至4歲的小朋友有614位，5至9歲的有845位，顯示小孩比例高，每每在關新公園都可看到很多小朋友及推著娃娃車的媽媽，因此安全的人行環境很重要，不僅小孩需要，長輩更需要。

不過，關新路附近的汽車停車格多以路邊停車格方式劃設，幾乎沒有機車停車彎，汽車與機車的停車需求高，但停車空間卻少，已成為關新里面臨的重要問題。



▲新竹市議員鄭美娟在市議會質詢指出，關新里是全台最富有的里，但居民卻不太快樂，因為周邊汽機車停車空間不足，也影響行人通行的安全。 (圖/記者金祐妤攝,109.11.18）

鄭美娟說，關新路是重要的交通接駁點，有住宅區、商業區和關新公園，但周邊都沒有大型停車場，每當關新公園辦活動時，根本找不到車位。





鄭美娟也要求市府針對此區塊的公有地進行停車場的規劃，建議可設置立體停車場，以符合停車需求，同時應增設機車停放的機車格，才能減少機車違停到人行道的情形，避免造成行人的困擾。





對此，交通處表示，由於立體停車場規劃會考量收支平衡問題，目前暫無立體停車場的規劃，但會針對機車停車彎及汽車停車格的劃設進行檢討，針對可劃設的區塊增設機車停車彎。