蘇貞昌、鄭文燦因中天案取消行程？柯文哲：蹭聲量的逃了
蘇貞昌、鄭文燦因中天案取消行程？柯文哲：蹭聲量的逃了
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-18 16:40:00
台北市長柯文哲今天（18日）下午參與創新創業嘉年華活動，而原本預定同場出席的，還有行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，以及桃園市長鄭文燦。不過直到活動前一個小時，三人不約而同取消行程，由於時機點敏感，也被外界直指是因為中天新聞台換照未過一事。對此台北市長柯文哲不僅在活動前表示「這幾個本來就是蹭聲量的」，活動致詞時更暗酸「本來後面（致意的人名）還有一大串，結果他們都不來，清淨多了」。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天（18日）下午召開記者會，宣布中天新聞台換照一案，以七比零的懸殊比例不予通過。而消息一出，原本預計參與創新創業嘉年華活動活動的蘇貞昌、王美花及鄭文燦等人，都臨時取消該行程。原本多位政治人物同台的場合，也僅剩柯文哲一人。對此柯文哲在活動前接受媒體訪問，被問到是否是因為中天新聞台審照未過一事，時機點過於敏感才取消行程？對此柯文哲則語帶酸意回應，表示「我是這樣啦，我是坦蕩蕩，所以既定行程 我該來就來。啊他們本來要蹭聲量的，現在走的走、逃的逃，那你要去問他們啊！」而在活動致詞時，柯文哲更直接在台上指出「本來後面（致意的人名）還有一大串，結果他們都不來，清淨多了。」引起在場人士不少笑聲。