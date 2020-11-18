中天新聞台換照掰了！NCC列出4大缺失

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中天新聞台換照掰了！NCC列出4大缺失

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-18 16:45:31｜update2020-11-18 16:59:42

▲中天電視換照失敗，國家通訊委員會NCC提出四大缺失。（圖／資料畫面）
▲中天電視換照失敗，國家通訊委員會NCC提出四大缺失。（圖／資料畫面）
中天新聞台事業執照即將在12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日召開記者會，宣佈否決中天新聞台換照案，並且提出四大否決原因。
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其中第一點NCC強調， 因為中天新聞台屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業，NCC進一步說明，中天新聞台執照效期內（103.12.12～109.12.11），共計違規25次，受警告處分2件，受罰鍰處分23件，核處金額共計1153萬元，而且人民陳情及申訴案件統計，民眾申訴案件由106年72件，增加到108年962件，佔申訴總量31.55%，且核心節目每日新聞與政論節目，屢屢違反法律規範，被認為新聞專業難以落實。
另外NCC還提到，從107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈，評鑑後中天即累積大量違規，倫理委員會對觀眾申訴未提出實質有效討論，失去批判矯正功能，且內容常與新聞專業無關，有淪為表面功夫之嫌。

第三點，NCC抨擊，中天新聞製播遭受不當干擾，違反「中天電視新聞自主公約」，點出先前召開聽證會，未能就其「內控與自律失靈之原因」及「如何排除上層股東干預與解決機制」，提出有利的說明，且聽證會上中天公司董事林柏川與大股東蔡衍明的陳述，證實大股東蔡衍明先生、非中天公司人員邱佳瑜，有直接或間接介入中天新聞台製播，明顯違反該公司所訂「中天電視新聞自主公約」。

中天新聞為了順利換照，也有提出補充意見與承諾，但NCC質疑未能具體說明改善可能性，像是1.增加1名專職編審、2.落實新版教育訓練計畫、3.強化新聞台考核制度、4.確實履行評論性節目的風險控管、5.強化申訴案件處理、6.確實執行倫理委員會決議及增加倫理委員成員、7.配合主管機關指導執行獨立審查人制度、8.落實中天新聞台人事由中天電視董事會及總經理管理的制度。
這8項措施被NCC認定，未能有效說明如何排除上層股東不當干預等，因此依中天公司未遵守自定新聞製播規範、多次虛偽陳述、選擇性執行自訂相關自律規範，因此被認定未改善過往違規情事，更難以落實未來6年營運計畫，因此「依衛廣法第19條規定駁回其申請，不予換照」。至於中天新聞員工擔心的後續勞動與訂閱收視戶權益，NCC僅表示將密切關注。
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