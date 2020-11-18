中天新聞台換照掰了！NCC列出4大缺失

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另外NCC還提到，從107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈，評鑑後中天即累積大量違規，倫理委員會對觀眾申訴未提出實質有效討論，失去批判矯正功能，且內容常與新聞專業無關，有淪為表面功夫之嫌。
第三點，NCC抨擊，中天新聞製播遭受不當干擾，違反「中天電視新聞自主公約」，點出先前召開聽證會，未能就其「內控與自律失靈之原因」及「如何排除上層股東干預與解決機制」，提出有利的說明，且聽證會上中天公司董事林柏川與大股東蔡衍明的陳述，證實大股東蔡衍明先生、非中天公司人員邱佳瑜，有直接或間接介入中天新聞台製播，明顯違反該公司所訂「中天電視新聞自主公約」。
中天新聞為了順利換照，也有提出補充意見與承諾，但NCC質疑未能具體說明改善可能性，像是1.增加1名專職編審、2.落實新版教育訓練計畫、3.強化新聞台考核制度、4.確實履行評論性節目的風險控管、5.強化申訴案件處理、6.確實執行倫理委員會決議及增加倫理委員成員、7.配合主管機關指導執行獨立審查人制度、8.落實中天新聞台人事由中天電視董事會及總經理管理的制度。
這8項措施被NCC認定，未能有效說明如何排除上層股東不當干預等，因此依中天公司未遵守自定新聞製播規範、多次虛偽陳述、選擇性執行自訂相關自律規範，因此被認定未改善過往違規情事，更難以落實未來6年營運計畫，因此「依衛廣法第19條規定駁回其申請，不予換照」。至於中天新聞員工擔心的後續勞動與訂閱收視戶權益，NCC僅表示將密切關注。