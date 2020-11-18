許淑華批中天換照不過「劇本」早寫好：令人不寒而慄

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許淑華批中天換照不過「劇本」早寫好：令人不寒而慄

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-18 16:55:30

▲國民黨立委許淑華。（圖／翻攝自許淑華臉書）
▲國民黨立委許淑華。（圖／翻攝自許淑華臉書）
中天新聞台執照12月中將到期，國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日審查中天新聞台換照案，會中以7比0全數通過，7名委員一致否決換照。對此，國民黨立委許淑華批評「這是台灣新聞自由的悲歌」，更質疑總統府年初外流之會議紀錄表示新任NCC委員可以協助處理「中天的問題」，如今落實了上述劇本，「令人不寒而慄」。
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對於否決中天換照，NCC主委陳耀祥強調各界難免會有不同的看法與意見，但以他個人有法學律師與教授的背景身份來看，相關程序是禁得起考驗的。另外陳耀祥更認為若說中天換照不過，就等於台灣只有一種聲音，「這種說法是對所有媒體從業人員的一種污辱」。
國民黨立委許淑華也在臉書發文評論中天換照不過一事，許淑華批評「這是台灣新聞自由的悲歌，也是蔡政府對於非我族類的追殺以及赤裸裸的利益分配」。許淑華質疑，「自中天換照風波開始時，就曾多次傳出親綠媒體為了52台的頻道頻頻向蔡政府高層溝通，除此之外，總統府年初外流之會議紀錄也表示新任NCC委員可以協助處理『中天的問題』，如今中天不予換照正落實了上述劇本，令人不寒而慄」。

許淑華進一步分析，「昨日新聞傳出原設定多項條件或是分階段換照，但綠營主戰派堅持不給中天新聞機會，昨晚透過管道，將陳耀祥『遊說』委員放水的狀況釋出給媒體，指陳耀祥是蘇派人馬更強調NCC通過換照『以後就是軟腳蝦』等內容，再再顯示NCC早已喪失其獨立機關的職權，任憑蔡政府及民進黨擺布，扼殺新聞言論自由的狀況多處可見」。

許淑華最後強調，「中天換照不通過，NCC以違規嚴重、內控失靈等說法意圖搪塞全國人民同胞，這是全體國人所不能接受的，今天蔡政府可以對於新聞台進行思想審查，未來我們不能保證蔡政府不會對人民進行思想箝制，新聞媒體將會因為執政黨握有換照權限而禁聲，這對於已經享有民主言論自由多年的台灣而言，是莫大的悲哀」。（編輯：倪浩軒）
▲許淑華發文全文。（圖／翻攝自許淑華臉書）
▲許淑華發文全文。（圖／翻攝自許淑華臉書）
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