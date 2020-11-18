F-16失聯事件 民眾黨盼國防部深切檢討、沈痛反省
F-16失聯事件 民眾黨盼國防部深切檢討、沈痛反省
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-18 17:54:00
空軍第五聯隊編號6672的F-16單座戰機昨（17日）晚間執行夜航訓練，卻在花蓮起飛2分鐘後失聯，機上駕駛員為上校蔣正志，目前正全力搜尋戰機及飛官。民眾黨今日表示，期待蔣正志隊長逢凶化吉、平安而歸，並列出今年初至今我國軍多起折損事故，強調「每一件悲劇，都是國家的損失」，盼國防部一定要從中深切檢討、沉痛反省，讓每一起事故都能成為未來國軍精進的策勵，別再次發生。
民眾黨於臉書發文指出，前陣子F5-E失事悲劇，家屬的痛哭猶然在耳，如今又有F16在夜訓任務中失聯，由衷的期待蔣正志隊長能逢凶化吉、平安而歸，也要為所有一線的搜救人員加油、打氣，並在共軍動作頻頻的現在，向所有的國軍及國軍眷屬致上最深的敬意。民眾黨表示，共軍近來頻繁擾台，增加我國空防海防壓力，全體國民作為三軍後盾，「我們有義務要求政府要確保軍備安全，讓第一線作戰人員能英勇執勤無後顧之憂，也才能真正的無懼對岸強權，因此我們希望國防部能痛定思痛」。
隨後，民眾黨列出從今年年初至今，多起我國軍折損事故，包括：10月29日F5E戰機失事，飛官朱冠甍殉職；10月8日金防部烈嶼守備大隊M41A3翻覆，中士林楷強殉職；7月16日OH-58D戰搜直升機重落地事件，正駕簡任專少校、副駕高嘉隆上尉殉職；7月3日海軍陸戰隊「聯合登陸作戰操演」膠舟翻覆，7人落海、3人殉職；1月2日 黑鷹直升機墜毀烏來山區，參謀總長沈一鳴等8人殉職。
民眾黨強調，「每一件悲劇，都是國家的損失」，也讓其深愛的家人朋友不捨，請國防部一定要從中深切檢討、沉痛反省，讓每一起事故都能成為未來國軍精進的策勵，不會再次發生。