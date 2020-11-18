肯定NCC否決中天換照案！王婉諭：珍重再見、再也不見

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肯定NCC否決中天換照案！王婉諭：珍重再見、再也不見

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calendar_today2020-11-18 17:50:39

▲ （圖／新頭殼）
▲ 王婉諭肯定NCC依法行使正確的決定，守護台灣最珍貴的民主和自由（圖／新頭殼）
國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日宣布，確定否決中天電視台的換照案，引起外界注目，對此，時代力量立委王婉諭稍早表示，肯定NCC依法行使正確的決定，守護台灣最珍貴的民主和自由，也恭喜大家，可以和中天說再見了！
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王婉諭在臉書上指出，今天 NCC 第 938 次委員會，全體委員以 7：0 的票數，一致決定不通過，確定否決中天新聞換照案！她要給予 NCC 肯定，依法行使的正確決定，落實我國媒體監理法規的高強度規範，更展現一個獨立機關應有的風骨。
王婉諭坦言，從 2012 年的反媒體巨獸、2019 年的反紅媒運動到今年的換照，台灣花了 8 年的時間努力，終於完成了階段性的任務，這是台灣媒體環境變革的一大步，按照規定，中天新聞應該要在 12 月 11 日執照到期讓出有線電視頻道52台，但從旺中集團董事長蔡衍明過往的高調作風來看，事情不會這麼簡單，接下來旺中集團勢必會展開法律行動，針對換照案和 NCC 大打行政訴訟，讓法院針對不予換照一案進行判決。

王婉諭認為，旺中集團不會這麼容易放棄，不論他們下一步將會採取甚麼行動，都需要大家持續的關注和監督她也希望 NCC 能做好準備，堅持不退縮，才不負國人的期待，至於國民黨某些人士，在換照確定不通過後，還一直用「傷害言論自由」來混淆是非，完全是在誤導群眾、製造社會對立。擁有最多席次的在野黨，為了自己的政治利益曲解事實，真的令人非常遺憾。

最後，王婉諭直呼，總歸而言，NCC 能夠依法行政、毋枉毋縱，才能守護台灣最珍貴的民主和自由，也恭喜大家，可以跟中天說再見了！珍重再見，再也不見，接下來52台要播什麼好呢？

此文一出，網友們紛紛留言表示，「終於可以擺脫那些低級謊言造謠了」、「我們尊重言論自由，但中天利用誇張的假新聞跟假訊息誤導民眾，被處理掉剛好而已」、「告別韓天電視台，真是受夠了」、「他們的報導方式根本是小粉紅模式」、「或許能用永別取代再見會更好」、「中天撞山？普天同慶 ！」、「慶祝！韓天宗教汪汪購物造謠台終於關了」。
王婉諭稍早在臉書上指出，她要給予 NCC 肯定，依法行使的正確決定，落實我國媒體監理法規的高強度規範，更展現一個獨立機關應有的風骨。 圖：翻攝自王婉諭臉書
王婉諭稍早在臉書上指出，她要給予 NCC 肯定，依法行使的正確決定，落實我國媒體監理法規的高強度規範，更展現一個獨立機關應有的風骨。 圖：翻攝自王婉諭臉書
 
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