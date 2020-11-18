NCC壓倒性撤中天執照　學者：讓它換照才傷害新聞自由

國家通訊傳播委員會（ NCC ）今（ 18 ）日審查中天新聞台換照案，7名委員一致做出不予換照決議。前NCC委員、台大新聞所教授洪貞玲指出，這是一個很不容易的決定，但如果讓一個一再無法遵守新聞底線的新聞台存在，對新聞自由才是一種傷害。台大新聞所教授王泰俐也表示，對於一致通過的結果自己相當驚訝，這是個歷史性決定，而這次的案例也能作為未來各個電視台遵守新聞倫理的指標之一，建議NCC應該公布開會決議的詳細內容，讓電視台對於新聞底線有跡可循。

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洪貞玲表示，決議讓中天不予換照是個不容易的事情，「應該是一個壓力很大的決定」，但不管作為前NCC委員或是作為一個傳播學者，確實中天的新聞表現這幾年來，更加的悖離新聞專業，違法紀錄也非常多，多數是違反了新聞的事實查證，報導真實本來就是新聞最基本的專業，如果一個新聞台無法遵守基本底線，一犯再犯，以主管機關NCC來說，這樣的決議是比較積極行使監理職權的做法。

洪貞玲進一步說明，6年前NCC已經給過中天機會，但中天也也沒有依照付款確實執行，「我認為NCC發揮該有的監理職權才是維護新聞自由」，中天的問題並不是因為持有的新聞立場，而是它的專業，有沒有依照營運計畫，從違法紀錄、內控機制，也包括長期涉及新聞的嚴重偏頗，不具有新聞專業自主，如果說NCC還是放任中天，還可以拿執照的話，會對其他的新聞業者一個很壞的示範，「如果一再的違法，一再的不守專業，都不會受到任何不利的結果，那這樣其他業者也不需要好好做新聞了。」





王泰俐則表示，對於全數委員都結同意不予中天換照的結果自己滿驚訝的，以比數來說算是絕對共識，不過以今天記者會的內容看來，絕大多數的時間都是中天集團的記者在發問，今天出席的也只有NCC主委陳耀祥一人應答，也僅公佈最後投票結果，沒有辦法得知個別委員的看法和評分系項，最好的讓外界檢驗的方式，就是公布會議記錄，除了消弭外界疑慮，也讓其他電視台知道NCC的底線為何。





王泰俐指出，這是一個歷史性的決定，翻轉各界對於NCC僅是形式審查的想像，具有指標性、參考價值，讓其他電視台也會有所警醒，違規到什麼樣的程度、內控失靈到什麼程度，會被撤照。不過王泰俐也強調，如果單純就新聞台內部的倫理委員會的內控機制，其他電視台也並沒有做得很完美，到底內控機制該怎麼做，才符合NCC期待標準，如果能對外說明，讓大家全面去思考新聞的內控機制和品質如何向上提升，這樣才是正面的。

另外，對於陳耀祥會中表示，推薦由公廣集團入主中天目前的第52台，王泰俐說，「我也是嚇一大跳，雖然學者專家都希望公廣集團的新聞受到重視，但這不是他可以說了算，背後有非常多複雜的問題」，如果真的要由公廣集團接下第52台，那也應該有一個機制對外說明說為什麼是由公廣集團接任。