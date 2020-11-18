中天換照失敗 桃市議會國民黨團：歷史會留下可恥的一頁
中天換照失敗 桃市議會國民黨團：歷史會留下可恥的一頁
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-18 17:20:46｜update2020-11-18 17:33:14
國家通訊傳播委員會(NCC)7名委員，今(18)日對中天電視台做出不予換照的處分，桃園市議會中國國民黨團提出嚴厲譴責表示，NCC不管是用什麼理由，蔡英文民進黨政府都難逃千古罵名，歷史會留下這可恥的一頁。
桃園市議會國民黨團總召林政賢表示，此舉已危及民主法治，迫害新聞及言論自由，形成寒蟬效應，他強調，根據中華民國憲法第十一條規定，人民有言論、講學、著作及出版之自由，民進黨蔡英文政府容不下不一樣的聲音，豈不是將上任時宣誓效忠中華民國憲法踩在腳底下，蔡英文政府帶頭踐踏中華民國憲法，難道要將自由、民主的國家變成專制、獨裁的國家嗎？林政賢說，新聞自由之所以重要，是因為新聞媒體本來就是監督政府施政的第四權，執政者不能夠因為新聞台報導不利執政黨的新聞，就拿公權力去施壓甚至不予換照，台灣多年來引以為傲的民主自由將成為國際社會的笑柄。
「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你說話的權利」，林政賢表示，這句話是哲學家伏爾泰為了捍衛言論自由的名言，這才是展現政府言論捍衛及新聞自由的真諦，但民進黨政府動輒發動網軍及側翼，將發出不同聲音、監督政府的第四權，貼上所謂「紅媒」的標籤，以各種不同理由欲除之而後快，成為摧殘新聞自由、扼殺言論自由的劊子手。
林政賢指出，NCC理由是中天違規件數多，閱聽觀眾申訴案件多，內控機制失靈，明顯是「欲加之罪何患無詞」，對於其他電視台，只要顏色對了，再多的檢舉、申訴根本無動於衷，NCC「先射箭再畫靶」的惡劣手法，全國人民都無法接受。林政賢指出，中天換照被封殺絕對是中華民國史上迫害新聞及言論自由的一項重大事件，蔡英文民進黨政府剝奪新聞及言論自由，露出獨裁專制真面目，他呼籲，蔡政府懸崖勒馬，不要將髒手伸進新聞、言論自由的領域，操控新聞媒體的言論，讓台灣淪為一言堂。