日本厭世又療癒寶可夢發明　一起當一隻鐵甲蛹！

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日本厭世又療癒寶可夢發明　一起當一隻鐵甲蛹！

記者賴正琳/綜合報導

calendar_today2020-11-19 07:00:00

鐵甲蛹
▲每當受到打擊時，你是不是也很想找個地洞躲起來呢？（圖／翻攝自官網）
每當受到打擊時，你是不是也很想找個地洞躲起來呢？現在的你，有了這個美好的機會，只要手刀下訂日本寶可夢即將推行的新商品「鐵甲蛹」，就可以在意志消沉時鑽進去當個蛹。商品甫推出，獲得網友齊聲高呼想買，十分有創意。
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日本萬代公司於9日推出的寶可夢大型週邊商品「絕對不想出去！鐵甲蛹（暫譯，絶対に出たくない　トランセル）」，有著挺直的外殼和舒適的內襯，每當被現實社會壓得喘不過氣時，都能拉開蛹殼，躲進去厭世。
隨著秋冬來臨和年末工作報告收尾，許多上班族和學生肯定都會想買鐵甲蛹去療癒身心。而鐵甲蛹的尺寸規格長寬高為1.7公尺X1.5公尺X0.97公尺，能夠滿足大多人的體型。目前預購詳情可研究官網，預計販售價格為35000日圓（約等同於新台幣9500元）。

鐵甲蛹最早出現在《寶可夢 紅／綠》系列，是第一代的經典寶可夢，擁有堅硬外殼的牠，眼神顯得慵懶厭世，不過會在戰鬥時出現驚人的一面。
▲（圖／翻攝自官網）
▲（圖／翻攝自官網）
▲鐵甲蛹的尺寸規格長寬高為1.7公尺X1.5公尺X0.97公尺，能夠滿足大多人的體型。（圖／翻攝自官網）
▲鐵甲蛹的尺寸規格長寬高為1.7公尺X1.5公尺X0.97公尺，能夠滿足大多人的體型。（圖／翻攝自官網）
▲鐵甲蛹最早出現在《寶可夢
▲鐵甲蛹最早出現在《寶可夢 紅／綠》系列，是第一代的經典寶可夢，擁有堅硬外殼的牠，眼神顯得慵懶厭世，不過會在戰鬥時出現驚人的一面。（圖／翻攝自官網）
 
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