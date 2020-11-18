P聯盟／台新不介入夢想家球隊經營 張承中：將長期合作
P聯盟／台新不介入夢想家球隊經營 張承中：將長期合作
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-18 17:45:04｜update2020-11-18 17:45:11
原寶島夢想家今(18)日舉行開季記者會，正式宣布冠名為「台新夢想家」，夢想家董張承中透露，和台新銀行是長期合作，「不會明年就沒有。」並表示台新不會直接介入籃球隊經營。
張承中以「敢死隊」形容當初和三五好友成立夢想家根本是把錢投進黑洞裡，還堅持選在自己家鄉彰化，由於非一線城市外界都不看好，如今新竹攻城獅也仿效他們成立了。張承中說，「本來今年第3年一度可以打平虧損，結果遇到疫情，ABL停賽影響很大。」還好有大型企業支持，「台新不會直接影響球隊經營，他們重視公益，主要會和夢想家一同參與校園活動，是很大的助力，創造雙贏。」
至於會冠名多久？張承中語帶保留，「這要看台新的意願，不會勉強，要看他們怎麼說。但確定是長期的，不會明年就沒有。」坦言台新加入減輕相當大的球隊營運壓力。
台新夢想家也將和富邦勇士上演另類「金控大戰」，元老射手吳松蔚認為從ABL開始，球場上最大的敵人就是富邦，能有競爭也是好事，攻城獅和璞園也會是強力競爭對手。